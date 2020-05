H2O Innovation remporte 7 projets, totalisant 7,6 M $ et reçoit un avis d'annulation pour un projet





QUÉBEC, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté sept (7) nouveaux projets en Amérique du Nord. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 7,6 M $, ainsi que le projet annulé d'une valeur de 9,9 M $, porteront le carnet de commandes de projets de la Société à 33,3 M $.



H 2 O Innovation a remporté deux importants projets de type Conception-Construction à Santa Monica et à Morro Bay, en Californie. Le premier concerne une installation de pointe de traitement d'eau pour une réutilisation indirecte sous forme d'eau potable. Leur système d'osmose inverse (« RO ») à 2 trains traitera jusqu'à 2 271,2 m3/jour (0,6 MGD). L'eau traitée produite par l'usine de recyclage de la Ville sera mélangée à l'eau traitée de la nouvelle installation de pointe de traitement d'eau, faisant partie du système de recyclage d'eau. Dans une phase ultérieure, ce mélange sera également injecté pour la recharge de la nappe phréatique et la réutilisation indirecte sous forme d'eau potable. Le deuxième projet a été attribué pour un système de réutilisation des eaux usées. Le système de RO à 3 trains traitera 3 515,9 m3/jour (0,9 MGD).

La Société a également obtenu un projet portant sur l'agrandissement d'une usine existante de traitement d'eaux usées d'une mine d'or au Nunavut, qu'H 2 O Innovation a mise en service en 2017, dans le but de développer davantage le camp des travailleurs. L'extension du processus de traitement de bioréacteur à membranes (« MBR ») augmentera la capacité de l'usine à 300 m3/jour (0,08 MGD). De plus, H 2 O Innovation a remporté deux projets de petite taille dans la province de Québec. En Ohio, la Société fournira un système de filtration membranaire de RO qui sera installé dans une nouvelle usine de traitement d'eau potable. Le système est conçu pour une capacité initiale de 11 356,2 m3/jour (3,0 MGD), avec une expansion possible jusqu'à 15 141,6 m3/jour (4,0 MGD). Ce système remplacera celui existant, qui utilise une technologie conventionnelle de filtration multimédia pour traiter leurs eaux souterraines.

Le septième projet remporté par H 2 O Innovation concerne un système de RO à récupération d'énergie élevée pour un fabricant de textile américain. Ce projet est situé à Coahuila, au Mexique, dans une usine de fabrication de tissu en denim qui comprend la filature, le tissage, la teinture et la finition. L'eau d'alimentation du système de RO proviendra des eaux usées industrielles prétraitées par un MBR tubulaire. Le système fourni par la Société comportera plusieurs niveaux, opèrera à haute pression et à une récupération d'énergie de 90 à 92%, et réduira les matières organiques ainsi que les sels dissouts. Le perméat de haute qualité du système de RO sera réutilisé à l'installation pour les procédés de traitement du textile et réduira considérablement leur demande en eau de puits. « Il s'agit d'un formidable projet pour nous, car il illustre bien notre objectif de réutilisation des eaux usées. À ce jour, nos systèmes de filtration membranaire ont produit plus de 400 milliards de gallons d'eaux usées traitées de haute qualité, ce qui a considérablement réduit la demande de nos ressources naturelles surutilisées », a déclaré David Faber, vice-président ? ventes de système d'H 2 O Innovation.



« Malheureusement, la Société vient de recevoir un avis d'annulation pour l'un de ses projets de RO d'envergure en Californie, remporté en 2014. Le personnel de la California Coastal Commission a recommandé le refus du permis pour le projet de dessalement d'eau de mer. Une fois la partie d'ingénierie complétée, le projet fut suspendu et reporté à plusieurs reprises. Nous savions que cette situation allait arriver, mais nous n'avons reçu que la semaine dernière l'avis de résiliation officiel de la part de l'ingénieur-conseil, qui dirigeait l'équipe de Conception-Construction de ce projet. Nous avons donc retiré la valeur restante du contrat, soit 9,9 M $ de notre carnet de commandes », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 08:05 et diffusé par :