Safeguard Medical conclut un rachat pour élargir son offre destinée aux soignants de première ligne





La société ajoute les technologies de Water-Jel pour ses produits et services sauvant des vies

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Safeguard Medical, un fournisseur mondial de produits et services sauvant des vies destinés au personnel soignant de première ligne, a annoncé qu'elle avait racheté Water-Jel Technologies. Avec son siège à Carlstadt, dans le New Jersey, Water-Jel est le leader mondial des produits d'urgence destinés au traitement des brûlures. Cette acquisition élargit la robuste offre de Safeguard Medical de produits sauvant des vies, ses capacités de production de kits et ses programmes de formation.

Safeguard Medical a été créée plus tôt cette année lorsqu'elle s'est associée à Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement au secteur des soins de santé, pour fusionner Combat Medical Systems, Prometheus Medical et Trauma FX Ltd. Cette nouvelle entité propose un portefeuille complet de produits et services innovants et de grande qualité visant en particulier le secteur de la médecine d'urgence. Water-Jel est l'étape suivante dans l'expansion de Safeguard Medical, en ajoutant à son portefeuille des solutions d'urgence pour le traitement des brûlures et en renforçant ses capacités avec l'ajout d'un site de production enregistré auprès de la FDA et certifié ISO.

« Safeguard Medical réunit des produits critiques et des connaissances hautement spécialisées de compétences en médecine d'urgence visant à préserver la vie. Le savoir-faire clinique de Water-Jel et sa position de leader dans les solutions d'urgence pour le traitement des brûlures renforcent notre capacité de soutenir tout type de soignant de première ligne, y compris les civils qui sont de plus en plus souvent appelés à intervenir », explique Adam Johnson, PDG de Safeguard Medical. « Nous continuerons d'étoffer notre portefeuille de produits et nos capacités pour réaliser notre objectif, qui est de s'assurer que les soignants, quel que soit leur niveau de compétences et leur environnement, soient dotés des meilleurs outils et reçoivent la meilleure formation pour sauver des vies. »

Mark Lait, directeur général de Water-Jel ajoute : « Nous sommes heureux d'unir nos forces avec celles de Safeguard Medical. Water-Jel a été fondée avec la volonté absolue de mettre au point les solutions de tout premier plan mondial pour le traitement d'urgence des brûlures. Avec le rapprochement de nos produits et capacités avec Safeguard Medical, nous renforçons notre attachement à un objectif encore plus ambitieux, en offrant à nos clients un ensemble considérablement élargi de produits et de services visant à préserver la vie. »

M. Lait rejoindra l'équipe de direction de Safeguard Medical en qualité de président des ventes de produits à l'international, et dépendra de M. Johnson. Pour l'heure, Water-Jel continuera d'être exploitée et de servir ses clients sous son nom et sa marque actuels. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Safeguard Medical

Safeguard Medical est un grand fournisseur mondial de produits et de services destinés au marché en plein essor des soignants de première ligne. Elle réunit quatre entreprises très renommées qui se spécialisent dans la médecine d'urgence : Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd. et Water-Jel Technologies. En tant qu'entreprise unique, Safeguard Medical propose un solide portefeuille de produits innovants et de grande qualité, des capacités de production de kits et des programmes de formation destinés aux soignants de première ligne qui sauvent les vies. Safeguard Medical est une société de Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement au secteur des soins de santé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur safeguardmedical.com.

