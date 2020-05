Conciliation emploi-famille : nouveau MOOC de l'Université TÉLUQ





QUÉBEC, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ lance un nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM, ou MOOC) sur la conciliation emploi-famille, conçu par Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration, également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'économie du savoir (2002-2016) et directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux.

Ce cours traite des enjeux et défis de la conciliation emploi-famille. Sont abordées les données sur les horaires et la durée du travail, l'évolution de la natalité et des familles, les conséquences et les enjeux lorsque les difficultés ne sont pas prises en compte. On y présente également les mesures de conciliation qui peuvent être mises en place dans les organisations, ainsi que les avantages de ces mesures, comme le télétravail ou les horaires flexibles.

« À l'issue de cette formation, les étudiants auront une très bonne compréhension des enjeux de la conciliation emploi-famille, des effets des difficultés sur les individus et sur les organisations, et des mesures qui peuvent permettre de réduire les difficultés rencontrées », indique la professeure Tremblay.

Pour en savoir plus et pour s'inscrire

Il s'agit du sixième CLOM développé par l'Université TÉLUQ. Tout récemment, un cours portant sur la conciliation travail-études (famille) a connu un franc succès, accueillant plus de 1 500 personnes.



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 07:56 et diffusé par :