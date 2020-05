Kevin Lynch a annoncé qu'il quittera son poste de président du conseil d'administration de SNC-Lavalin





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce aujourd'hui que Kevin Lynch a informé le conseil d'administration de SNC Lavalin de son intention de quitter ses fonctions de président du conseil après l'assemblée générale annuelle (AGA), une fois qu'un successeur aura été choisi par le conseil. Le processus de sélection d'un remplaçant sera supervisé par le comité de gouvernance et d'éthique du conseil d'administration et, à la demande de M Lynch, devra être achevé au plus tard en septembre 2020.

À la suite de l'AGA de 2019, et en raison des nombreux défis auxquels SNC-Lavalin faisait face, le conseil d'administration s'est penché en priorité sur le renouvellement de l'entreprise - au niveau de son leadership, de son orientation stratégique, de son environnement juridique et de sa gouvernance. « Au cours des 12 derniers mois, nous avons réalisé des progrès importants relativement à chacune de ces priorités d'actionnariat », a souligné M. Lynch.

Celles-ci comprennent :

L'équipe de haute direction a été renouvelée, à commencer par la nomination de Ian L. Edwards à titre de président et chef de la direction, et elle compte maintenant de nouveaux dirigeants dans de nombreux secteurs de l'entreprise.

à titre de président et chef de la direction, et elle compte maintenant de nouveaux dirigeants dans de nombreux secteurs de l'entreprise. L'orientation stratégique a été transformée et met dorénavant l'accent sur les services d'ingénierie de grande valeur, tout en procédant à un retrait des contrats de construction clé en main à prix forfaitaire et en envisageant un désinvestissement dans les activités et régions d'importance secondaire.

Le contexte juridique de l'entreprise a été complètement modifié, à la suite du règlement du contentieux avec les autorités fédérales en décembre 2019.

Le conseil d'administration est en cours de renouvellement, avec le départ de quatre administrateurs et l'arrivée de quatre nouveaux, possédant un large éventail de compétences opérationnelles et d'expérience.

« Ayant terminé cette étape clé du renouvellement de SNC-Lavalin, qui a nécessité d'énormes efforts de la part du conseil et de la haute direction et qui a accaparé une bonne partie de mon temps à titre de président, je crois que la prochaine étape de notre démarche de renouvellement consiste à mettre l'accent sur la mise en oeuvre de notre nouvelle orientation stratégique et, ce faisant, à bâtir une entreprise de services d'ingénierie de calibre mondial dont le siège social est au Canada », a déclaré M. Lynch.

« Ce changement de cap devrait inclure la nomination d'un nouveau président, pour aider à guider la mise en oeuvre de cette nouvelle orientation au cours des prochaines années, une période où une expérience en transformation des activités et des opérations sera précieuse. Les récentes turbulences et l'incertitude des économies mondiales causées par la pandémie de la COVID-19 - mais aussi la nécessité pour l'entreprise de manoeuvrer sa transformation stratégique au travers de cette situation sans précédent - ont conforté ma conviction qu'un départ anticipé dans ce contexte de transition est plus approprié », a ajouté M. Lynch.

« Je crois au potentiel et à l'importance de SNC-Lavalin, en tant qu'entreprise innovante de services d'ingénierie de calibre mondiale établie à Montréal et dont les activités s'étendent aux quatre coins du globe. J'ai été heureux de pouvoir contribuer au renouvellement de cette figure de proue centenaire et canadienne - à un moment aussi crucial de son histoire - et j'ai grandement apprécié le fait de travailler avec des collègues de SNC-Lavalin aussi dévoués, tant au sein du conseil d'administration qu'au niveau de la direction et du personnel », a ajouté Kevin Lynch.

