/R E P R I S E -- Services de garde en milieu familial : une réouverture dès le 11 mai serait irresponsable/





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial de la CSN demandent au ministère de la Famille de reporter l'ouverture de tous les milieux familiaux au

19 mai afin de s'assurer que tout l'équipement de protection soit livré à temps et qu'il puisse apporter des réponses aux nombreuses inquiétudes exprimées par le réseau.

La santé et sécurité d'abord

Les RSG-CSN estiment que les conditions ne sont pas réunies pour assurer une réouverture sécuritaire des milieux familiaux. Au premier rang des préoccupations, la disponibilité du matériel de protection. « En tant que responsables de service de garde, nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de nos milieux, pour nous-mêmes, nos propres familles et aussi pour les familles qui nous confient leurs enfants. Les parents doivent pouvoir être rassurés sur cet aspect-là, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt difficile, car il y a trop d'incertitudes et de questions sans réponse. On va être au front, les parents vont être au front, mais pour cela, nous aurons besoin que certaines conditions soient réunies. C'est pourquoi nous demandons de prolonger les services de garde d'urgence et de procéder à la réouverture de tous les milieux le 19 mai. Nous devons être certaines que le matériel de protection sera disponible partout au Québec et que les RSG auront eu des réponses à leurs questions », estime Karine Morisseau, porte-parole des RSG affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Insécurité financière

Ce délai supplémentaire permettrait aussi au ministère de préciser un bon nombre de questions qui plongent l'ensemble du réseau dans la confusion. Par exemple, alors que les RSG devront respecter un ratio maximal de 50 % de fréquentation de leur service, leur rémunération sera-

t-elle amputée en conséquence?? Si une RSG contracte la COVID-19 dans l'exercice de ses fonctions, sa subvention sera-t-elle maintenue?? Dans un milieu qui connaît un exode et des fermetures massives, l'insécurité financière vient de s'accroître avec ces questions qui demeurent sans réponses de la part du ministère de la Famille.

« Le réseau est déjà marqué par une pénurie de places et l'incertitude qui plane ne fait rien pour freiner cette tendance. À l'heure actuelle, on demande à une responsable de service de garde d'ouvrir sa maison, d'exposer sa famille, de se mettre à risque, et cela sans avoir la certitude qu'elle aura du matériel de protection à temps et sans savoir si son revenu sera maintenu. Nous sommes d'accord avec le gouvernement lorsqu'il affirme qu'il n'existe pas de guide de réouverture en temps de pandémie, et c'est précisément pour ça qu'on l'invite à revoir ses échéanciers. On doit faire les choses correctement et faire preuve de cohésion avec tous les partenaires, ce qui n'est pas le cas sur le terrain actuellement », ajoute Lucie Longchamps, vice-présidente responsable du secteur privé de la FSSS-CSN.

Une prime Covid-19

« La réouverture en temps de Covid-19 va avoir des impacts énormes sur les exigences en matière d'aménagement, d'organisation des lieux, de désinfection, bref, cela va ajouter une surcharge de travail considérable. Sachant cela, nous avons déposé une demande de prime Covid-19 pour laquelle nous attendons toujours une réponse. Il faut que le ministère de la Famille démontre qu'il soutient les RSG et qu'il comprend l'ampleur de ce qui leur est demandé », conclut Karine Morisseau.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 07:30 et diffusé par :