L'ISACA lance un programme d'adoption précoce pour une nouvelle certification technique liée à la confidentialité, baptisée Certified Data Privacy Solutions Engineer





Les événements et les réglementations qui ont fait la une dans les médias ont montré clairement à quel point il est essentiel pour les organisations de prioriser la confidentialité des données. Cependant, de nouvelles recherches de l'ISACA indiquent que de nombreuses organisations éprouvent des difficultés dans ce domaine. Plus du quart des organisations déclarent qu'il est difficile de comprendre toutes les exigences en matière de confidentialité qui les concernent, et 40 % déclarent qu'elles manquent des ressources compétentes pour mettre en oeuvre un programme de confidentialité abouti, lequel nécessite une expertise en termes de mise en oeuvre technique qui va au-delà de la simple connaissance des exigences réglementaires.

Compte tenu des enjeux importants pour les organisations et du grand besoin de professionnels qualifiés pour créer des solutions de confidentialité alignées sur les objectifs organisationnels et sur l'appétit pour le risque, ISACA a choisi de lancer sa nouvelle certification Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE). La certification CDPSE, première certification technique basée sur l'expérience, vise à évaluer la capacité d'un professionnel de la technologie à mettre en oeuvre la confidentialité dès la conception afin de permettre aux organisations d'améliorer les plateformes et les produits technologiques de confidentialité, lesquels offrent des avantages aux consommateurs, et permettent de renforcer la confiance et de faire progresser la confidentialité des données.

Les professionnels peuvent commencer à demander la certification CDPSE dès aujourd'hui dans le cadre d'une opportunité d'adoption précoce limitée dans le cadre de laquelle ceux qui possèdent les cinq années d'expérience requises peuvent devenir certifiés.

« Jusqu'ici, les certifications se concentrer principalement sur l'aspect juridique du concept de confidentialité », explique Nader Qaimari, responsable de l'apprentissage chez ISACA. « La certification CDPSE de l'ISACA comble une lacune et permet aux technologues spécialistes de la confidentialité de démontrer qu'ils comprennent bien les aspects techniques de la création et de la gestion de programmes et des solutions de confidentialité pour garantir la conformité et atténuer les risques. »

Étant donné que la confidentialité requiert une collaboration complexe entre les différentes fonctions d'une organisation, la certification CDPSE est également conçue pour valider la capacité des technologues spécialistes de la confidentialité à travailler de manière interfonctionnelle avec l'équipe juridique, le service responsable de l'élaboration des politiques, les ingénieurs, les développeurs de logiciels, les administrateurs de bases de données et les experts des services dorsaux et frontaux, tout en jouant un rôle clé tout au long de la planification, du développement et de la livraison des solutions de confidentialité informatique.

« Les technologues spécialistes de la confidentialité ayant l'expérience et les qualifications requises pour valider ces connaissances vont pouvoir non seulement participer pleinement à la mise en place de ces solutions de confidentialité, mais également jouer un rôle majeur pour gagner et conserver la confiance des clients et fournir aux organisations un avantage concurrentiel », a précisé David Bowden, CISM, CIPT, CIPM, PMP, CSM, vice-président de la sécurité de l'information, de la confidentialité des données, de la conformité et des technologies de l'information chez Zwift, Inc., et membre du groupe consultatif sur la confidentialité de l'ISACA.

De plus amples informations sur la phase d'adoption anticipée de la certification CDPSE, ainsi que des ressources et des conseils supplémentaires sur la confidentialité, sont disponibles à l'adresse www.isaca.org/cdpse.

À propos de l'ISACA

Depuis plus de 50 ans, l'ISACA® (www.isaca.org) fait progresser les meilleurs talents, l'expertise et l'apprentissage en technologie. L'ISACA équipe les professionnels en leur offrant des connaissances, des qualifications, un programme éducatif et l'accès à une communauté, afin de leur permettre de progresser dans leurs carrières et de transformer leurs organisations. L'ISACA permet par ailleurs aux entreprises de former et de constituer des équipes de qualité. L'ISACA est une association professionnelle mondiale et une organisation d'apprentissage qui tire parti de l'expertise de ses 145 000 membres pour stimuler l'innovation grâce à la technologie. Elle est présente dans 188 pays, dont 223 chapitres, à travers le monde.

