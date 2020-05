Journée internationale des sages-femmes - L'Ordre des sages-femmes du Québec souligne le travail de ses membres





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des sages-femmes, la présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Julie Pelletier, souhaite souligner le travail de ses membres qui continuent d'accompagner des centaines de femmes et de familles pendant la pandémie du coronavirus.

Dans un message adressé à ses quelque 250 membres, la présidente de l'Ordre rappelle le contexte particulier dans lequel elles évoluent depuis bientôt deux mois. « Depuis le début de la crise de la COVID-19, des décisions extrêmement difficiles, ont dû être prises et ce, toujours en accord avec notre mission. Nous sommes conscientes de la situation anxiogène que vivent très certainement plusieurs femmes et familles que vous accompagnez. Soyez assurées qu'elles reçoivent toute notre compassion. Nous sommes sages-femmes avant tout aussi! », a déclaré Julie Pelletier, présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec.

« Cette crise que nous vivons toutes exposent une fois de plus le caractère essentiel de notre présence dans le monde, et au Québec en particulier. Les contraintes des barrières physiques qu'on nous dicte sont d'autant plus difficiles pour les sages-femmes qui touchent, accompagnent, protègent et respirent d'un même souffle.... Malgré tout, j'ai confiance en ma profession. Je sais que les sages-femmes savent toucher le coeur, accompagner d'un regard, offrir la protection des mots. », ajoute Mme Pelletier.

L'OSFQ sur Facebook!

L'OSFQ profite également de cette journée internationale des sages-femmes pour annoncer le lancement de sa page Facebook, prévu le 8 juin prochain! Ce nouveau canal de communication sera un lieu d'échanges et d'informations pour les membres de l'Ordre et le public.

À propos de l'OSFQ

Fondé en 1999 après l'entrée en vigueur de la Loi sur les sages-femmes du Québec, l'Ordre des sages-femmes du Québec a pour mission d'assurer la protection du public en voyant à l'encadrement, au développement professionnel et au respect des obligations déontologiques et réglementaires des sages-femmes au Québec. Il compte plus de 250 membres qui offrent un suivi de maternité sécuritaire et complet, sans frais pour les femmes détenant une carte de la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Seules les membres de l'OSFQ peuvent porter le titre de sage-femme et poser les actes qui sont définis par la loi.

