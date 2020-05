LifeSignals reçoit l'approbation de marquage CE pour la plateforme LifeSignals ECG Remote Monitoring Patch (LX1250E)

Les événements et les réglementations qui ont fait la une dans les médias ont montré clairement à quel point il est essentiel pour les organisations de prioriser la confidentialité des données. Cependant, de nouvelles recherches de l'ISACA indiquent...

VENCLEXTA® (vénétoclax) en association avec l'obinutuzumab est le premier schéma d'association sans chimiothérapie et à durée déterminée approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) n'ayant...