N'attendons pas que le covid-19 frappe: protégeons nos ainés maintenant





Des médecins disent que les carences vitaminiques vulnérabilisent les ainés

VICTORIA, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de Médecine Intégrative du Canada (CIMA) a publié aujourd'hui ses recommandations pour le Covid-19, empressant les professionnels de la santé de considérer l'implication des déficits nutritionnels chez les ainés, soit le groupe le plus sévèrement touché par le nouveau coronavirus.

Ce groupe de 170 membres médecins recommande l'usage de la vitamine C, de la vitamine D3 et du zinc, qui ont un rôle important pour le système immunitaire.

Les centres de soins prolongés comptent plus de 70% des décès par Covid-19 au Canada et les médecins du CIMA croient que la cause relève partiellement d'un état nutritionnel sous-optimal des ainés, affaiblissant leur immunité. Le CIMA cite de nombreuses études démontrant le bénéfice des suppléments et nous met en garde d'ignorer l'importance de la nutrition dans le maintien d'une bonne santé.

Dr. Stephen Malthouse, médecin de famille et président du CIMA indique qu'une prise en charge des facteurs de risque aux soins intensifs est trop tard, et que les médecins devraient recommander des doses adéquates de vitamine C, D3 et de zinc pour renforcer l'immunité. Plusieurs études ont démontré que ces suppléments ont des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Selon lui, attendre que les gens soient très malades s'avèrerait une mauvaise stratégie.

Une méta-analyse de 25 études randomisées et contrôlées (totalisant 11,321 individus âgés de 0 à 95 ans), a démontré une réduction significative du risque d'infection aigue des voies respiratoires avec la vitamine D.

Martineau AR et al. Vitamine D supplémentation to prevent acute respiratory tract infections: Systematic review and meta-analysis of individual participant data BMJ 2017: 356.

Dr. Malthouse indique que les Canadiens ne devraient pas seulement être limités au confinement et au lavage des mains comme prévention, car il y a plus à faire: les vitamines et minéraux jouent selon lui un rôle continu dans notre défense contre les agents infectieux.

Il explique que la vitamine C intraveineuse a été étudiée chez des patients en soins intensifs et qu'elle est maintenant utilisée à divers endroits du monde comme traitement de première ligne pour le Covid-19. Néanmoins, plusieurs hôpitaux canadiens n'ont pas de vitamine C intraveineuse dans leur pharmacie.

Dr Malthouse rapporte que les recherches sur la vitamine C démontrent que des hautes doses de vitamine C sont requises pour être efficaces, mais que ces doses sont sécuritaires. Ainsi, ajouter précocement de la vitamine C à de l'hydroxychloroquine, des stéroïdes, du zinc et de l'oxygène pourrait constituer une recette gagnante contre le Covid-19. La clé serait de débuter précocement avec des doses adéquates.

Le CIMA recommande de prendre de la vitamine C, de la vitamine D3 et du zinc pour prévenir l'infection au Covid-19. Dr Malthouse explique qu'une population en santé peut davantage combattre les virus et qu'encourager un état nutritionnel optimal protègerait les personnes âgées. Il ajoute que sans exposition au soleil, tous les Canadiens sont déficients en vitamine D3 à la fin de l'hiver.

Selon Dr Aileen Burford-Mason, PhD, la vitamine D3 joue un rôle dans l'inhibition de la forte relâche des cytokines qui rend mortelle les infections virales : elle module le système immunitaire en l'empêchant de trop réagir.

Une étude de 2017 de Santé Canada (1) a révélé qu'un tiers des Canadiens avaient un niveau bas de vitamine D3. Dr Burford-Mason, conseillère de Santé Publique du CIMA, explique que les ainés, spécialement ceux maintenus à l'intérieur en résidence, sont à risque élevé pour cette déficience. Ils peuvent donc être les malheureux pour qui la maladie sera fatale.

Les recommandations du CIMA incluent aussi la supplémentation en zinc. Dr Malthouse rappelle que la perte de l'odorat et du gout sont des symptômes précoces du Covid-19, et aussi des signes fréquents de déficit en zinc. Le zinc devient par ailleurs un agent antiviral puissant un fois entré dans nos cellules à l'aide d'un transporteur comme l'hydroxychloroquine. Le zinc perturbe la réplication virale.

1 Brooks SPJ at al. An Analysis of Factors Associated with 25-Hydroxyvitamin D Levels in White and Non-White Canadians. J AOAC Int. 2017: 100(5):1345-1354.

