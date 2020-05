Semaine de la santé mentale : La TD fait un don de 100 000 $ à l'Institut des Familles Solides (Strongest Families Institute) de la Nouvelle-Écosse





Ce don aidera à soutenir les personnes issues de collectivités rurales ou ne disposant pas de ressources suffisantes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression et les problèmes de comportement.

HALIFAX, le 5 mai 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organismes offrant des services en santé mentale connaissent une augmentation importante du nombre de personnes qui demandent de l'aide, car bon nombre d'entre elles tentent de composer avec la peur, le stress et l'anxiété.

Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) est fier d'annoncer un don de 100 000 $ à l'Institut des Familles Solides de Halifax, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir. Les fonds permettront d'offrir un soutien en santé mentale immédiat et à long terme aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles des collectivités rurales ou ne disposant pas de ressources suffisantes qui sont aux prises avec des problèmes d'anxiété, de dépression et de comportement.

« Au cours des dernières semaines, les gens de la Nouvelle-Écosse ont fait face à une tragédie inimaginable, et nous reconnaissons l'importance des organismes qui fournissent de l'aide et du soutien aux personnes qui ne sont pas toujours en mesure d'en demander, a déclaré Jenn Auld, vice-présidente, région de l'Atlantique, TD Canada Trust. Nous sommes fiers d'appuyer l'Institut des Familles Solides, qui fournit les ressources et les soins essentiels en santé mentale dont les gens ont besoin durant cette période difficile et sans précédent. »

L'objectif de la TD est d'enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et de ses collectivités. En cette période de crise, il est essentiel d'être solidaires et d'aider les organismes qui offrent les services et le soutien dont nos collectivités ont besoin pour surmonter les difficultés, aujourd'hui et dans l'avenir.

