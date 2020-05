/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 5 mai 2020/

Les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial de la CSN demandent au ministère de la Famille de reporter l'ouverture de tous les milieux familiaux au 19 mai afin de s'assurer que tout l'équipement de protection soit livré à temps et...

En cette journée internationale des sages-femmes, la présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Julie Pelletier, souhaite souligner le travail de ses membres qui continuent d'accompagner des centaines de femmes et de familles pendant la...