Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires 28 000 infirmières auxiliaires avec vous jusqu'au bout contre la COVID-19





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) rend hommage à ces 28 000 professionnelles qui sont avec vous jusqu'au bout pour combattre la pandémie de la COVID-19.

« Au sein de l'armée de professionnels qui luttent contre la propagation du virus, les infirmières auxiliaires agissent souvent dans l'ombre, illustre la présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), Carole Grant. Elles sont pourtant sur la ligne de front et sont des partenaires incontournables de l'équipe de soins. »

Ces dernières travaillent de concert avec les médecins, les infirmières, les pharmaciens ainsi que tout le personnel soignant, dont les préposés aux bénéficiaires, toujours dans le but d'offrir des soins sécuritaires et de qualité.

Elles sont des personnes de confiance qui répondent toujours : « présentes ! ». En ce temps de crise, elles le sont par-dessus tout ! Déjà, près de 700 anciennes infirmières auxiliaires ont procédé à un retour à la profession et pourront joindre leurs forces aux professionnelles qui se trouvent actuellement au chevet des patients.

Fidèles au poste

Les infirmières auxiliaires sont présentes, partout, dans une foule de milieux de soins. Nous pouvons bénéficier de leur expertise dans les résidences privées pour aînés, les cliniques médicales spécialisées, au soutien à domicile, dans les CHSLD, dans les centres hospitaliers notamment au bloc opératoire pour ne nommer que ceux-ci.

Dans cette situation de crise sanitaire, elles sont aussi présentes dans les cliniques de dépistage de la COVID-19 où elles peuvent, entre autres, faire l'ensemble des prélèvements. Elles participent à l'enseignement des directives émises par la Direction de la santé publique et contribuent à l'évaluation des patients.

« En cette journée du 5 mai, je tiens au nom de l'Ordre à remercier les infirmières et infirmiers auxiliaires pour leur dévouement, leur bienveillance et leur altruisme. La santé des Québécois est entre de bonnes mains », souligne la présidente de l'OIIAQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec compte plus de 28 000 membres, ce qui en fait le deuxième ordre professionnel en importance en santé. Il a pour mandat d'assurer la protection du public en exerçant une surveillance de l'exercice de la profession par le biais des divers mécanismes prévus par le Code des professions et ses règlements. L'Ordre a aussi pour mission de favoriser le développement professionnel de ses membres tout en visant l'excellence, et ce, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 06:30 et diffusé par :