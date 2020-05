EURid révèle 15% d'enregistrements supplémentaires dans son rapport du premier trimestre 2020





EURid a publié aujourd'hui son rapport du premier trimestre 2020, qui présente les statistiques et développements trimestriels . Parmi les points forts, citons :

- 161 690 nouveaux enregistrements de noms de domaine, soit une augmentation de 15% par rapport aux nouveaux enregistrements au cours du quatrième trimestre 2019 ;

- Le Portugal en tête de liste des pays à plus forte croissance, avec +64 % ;

- Un taux de renouvellement moyen de 80,7 %.

Le nombre total d'enregistrements est passé de 3 606 311 à la fin du quatrième trimestre de 2019 à 3 625 050 à la fin du premier trimestre de cette année, soit une augmentatioin de 0,5%. Cette hausse peut être attribuée à une augmentation des enregistrements de noms de domaine liés à la crise du Covid-19 ainsi qu'à une augmentation constante au Portugal en raison de promotions de la part des bureaux d'enregistrements.

Les développements principaux durant ce trimestre ont été les suivants :

- Le prolongement jusqu'au 30 juin 2020 de la réduction du coût de la procédure alternative de règlement des litiges avec la CAC et l'OMPI

- EURid a collaboré avec Microsoft et d'autres partenaires dans la lutte contre le botnet Necurs en utilisant son système de prévention des abus et d'alerte précoce (APEWS)

Le rapport d'EURid pour le premier trimestre 2020 est disponible via ce lien.

