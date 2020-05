Oberland Capital mobilise 1,05 milliard $ en fonds de redevances pour soins de santé afin d'investir dans des sociétés faisant progresser des produits en développement clinique en phase avancée





NEW YORK, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Oberland Capital Management LLC (« Oberland Capital ») a fait part de la conclusion de l'Oberland Capital Healthcare Solutions Fund et de ses fonds affiliés (désignés ensemble sous les termes le « Fonds » ou le « Solutions Fund ») avec 1,05 milliard $ d'engagements de capitaux au plafond d'investissement du Fonds. En échange de redevances sur les produits une fois approuvés et commercialisés, le Solutions Fund fournira des capitaux à des sociétés de produits biopharmaceutiques, de diagnostic et d'appareils médicaux afin de faire progresser des produits en développement clinique en phase avancée ou en cours d'examen par les organismes régulateurs.

« Nous sommes très reconnaissants du support que nous avons reçu d'investisseurs nouveaux et existants sur cette stratégie différenciée, » a commenté Andrew Rubinstein, associé directeur général d'Oberland Capital. « Leur confiance dans notre équipe et dans notre approche de l'investissement où nous nous concentrons exclusivement sur des produits traitant des maladies graves nous rend à la fois humbles et motivés. »

Oberland Capital a obtenu des engagements de la part d'un ensemble diversifié et mondial d'investisseurs institutionnels, notamment des régimes publics et privés de retraite, des dotations, des fondations, des fonds souverains d'investissement et des gestionnaires de grande fortune. Troisième fonds d'Oberland Capital, le Solutions Fund a été sursouscrit.

« Nous sommes impatients de fournir aux sociétés de soins de santé une solution attrayante et sans effet de dilution à leurs besoins en capitaux pour les aider à mettre sur le marché le plus tôt possible leurs nouveaux et importants produits thérapeutiques, diagnostics et appareils médicaux, » a ajouté Jean-Pierre Naegeli, associé directeur général d'Oberland Capital.

Ropes & Gray LLP est intervenu en tant que conseil juridique pour le Fonds.

À propos d'Oberland Capital

Oberland Capital, firme privée d'investissement dont les engagements en capital dépassent 2,25 milliards de dollars depuis ses débuts, est concentrée exclusivement sur l'investissement dans le secteur mondial des services de santé où elle se spécialise dans des structures sur mesure d'investissements flexibles afin de répondre aux exigences spécifiques en capital et objectifs stratégiques de ses partenaires commerciaux. L'abondante suite de solutions financières d'Oberland Capital englobe la monétisation de flux de redevances, l'acquisition de recettes futures de produits, la création de structures de financement basées sur des projets, ainsi que des placements en titres traditionnels de créance et de participation. Combinant une connaissance approfondie de l'industrie et une vaste expérience des finances structurées, l'équipe d'Oberland Capital représente une tradition de création de valeur pour ses partenaires commerciaux. La firme a été fondée en 2013 par Jean-Pierre Naegeli et Andrew Rubinstein.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.oberlandcapital.com.

