Les sages-femmes font plus que jamais partie de la solution

MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ) souhaite souligner la Journée internationale de la sage-femme. Cette édition 2020 est d'autant plus significative qu'elle s'inscrit dans l'Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier (2020) et que la Journée mondiale de la santé (7 avril 2020) portait sur la même thématique.

« C'est une triple reconnaissance internationale qui est forte de sens en ces temps difficiles. Même s'il s'agit de l'un des plus vieux métiers, notre pratique évolue continuellement et s'adapte aux nouveaux défis. Le contexte actuel de la COVID-19 en est un bon exemple. Dès les débuts de la crise, nous avons réfléchi à des solutions qui ont été mises en oeuvre », déclare la présidente du RSFQ, Mounia Amine.

Le Québec compte plus de 250 sages-femmes et le Canada près de 1900. En 2018, plus de 43?000 naissances étaient assistées par des sages-femmes, soit 11,8 % de l'ensemble des naissances au Canada. Le Québec, qui accuse un important retard par rapport à ces provinces comparables, se situe à 4,2 %.

Le Québec : leader de l'accouchement hors hôpital



Il est toutefois intéressant de noter qu'ici, plus de 95 % des femmes suivies par les sages-femmes choisissent d'accoucher en dehors des centres hospitaliers. Qui plus est, au Québec, comme partout au Canada et dans le monde, la demande pour le suivi sage-femme, et particulièrement pour la possibilité de mettre son enfant au monde ailleurs qu'à l'hôpital, a explosé.

La versatilité des sages-femmes à agir dans toutes les sphères du continuum prénatal, pernatal et postnatal, de même que leur capacité à offrir des services à domicile et en maison de naissance, sont des atouts pour le système de santé, d'autant plus que les structures hospitalières sont mises à dure épreuve. La pratique sage-femme fait partie de la solution et permet de désengorger les services en obstétrique dans les hôpitaux.

Solidarité dans la crise



En plus d'accueillir un nombre croissant de femmes enceintes en raison de la forte demande, certaines équipes de sages-femmes ont également pris en charge des tâches supplémentaires d'infirmières en suivi postnatal, alors que ces dernières sont appelées en renfort dans les CHSLD. D'autres initiatives similaires sont en élaboration.

Pourtant, la majorité des équipes manquaient déjà de sages-femmes en raison de la rareté de la main-d'oeuvre. L'isolement nécessaire de plusieurs sages-femmes, en raison de la COVID-19, amplifie ce manque de ressources. Les équipes de certaines maisons de naissance ont donc conclu des ententes de collaboration pour prévenir d'éventuels bris de service à la population et éviter de surcharger les hôpitaux affiliés, le cas échéant.

« Les sages-femmes font tout en leur pouvoir pour que les familles du Québec bénéficient de services de qualité malgré la crise. Les défis organisationnels à relever sont nombreux et les responsables des services de sage-femme coordonnent les changements nécessaires avec rigueur et détermination. La concertation des différentes instances ainsi que la solidarité entre les professionnel-les du réseau sont incontournables pour y arriver », précise Mounia Amine.

Soutenir la créativité



Les idées ne manquent pas pour faire face aux besoins en constante évolution, mais la pratique sage-femme se bute régulièrement à des obstacles administratifs.

En ce 5 mai, le RSFQ appelle le gouvernement à reconnaître la place et l'efficacité des services de sage-femme et à mettre en place des solutions pour que l'opérationnalisation puisse prendre forme sur le terrain. Le gouvernement a toutes les cartes en main pour lever les contraintes auxquelles elles font face et les compenser équitablement.

« La profession de sage-femme a longtemps été banalisée et marginalisée. La Fédération des professionnèles (FP-CSN) continuera à appuyer les sages-femmes pour qu'elles soient pleinement reconnues et valorisées dans le réseau de la santé et des services sociaux », soutient la présidente de la FP-CSN, Ginette Langlois.

Plus que jamais, les sages-femmes font partie de la solution, en offrant leur expertise en périnatalité pour l'amélioration de la santé des mères et de leurs bébés.

Elles font partie de nos anges gardiens?!

NOTE : Chaque jour, pendant une semaine, des témoignages vidéos et écrits de sages-femmes sont diffusées sur la page Facebook du RSFQ.

À propos

Le Regroupement Les Sages-femmes du Québec est l'association professionnelle des sages-femmes du Québec depuis maintenant 25 ans. Il représente plus de 230 sages-femmes exerçant la profession partout dans la province et oeuvre au développement de la profession. Le RSFQ défend également le libre choix des lieux d'accouchement pour les femmes ou les personnes qui accouchent.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) est née en 1964 et est l'une des organisations syndicales qui compte le plus large éventail de disciplines et de professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent 9000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs : santé et services sociaux, éducation, organismes gouvernementaux, économie sociale et action communautaire, ainsi que le secteur privé.

