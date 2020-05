BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALTY INSURANCE ENRICHIT SON EQUIPE EN DOMMAGES AUX BIENS ET EN ENERGIE EN FRANCE AVEC L'ARRIVEE DE JEAN-FRANÇOIS LÉANDRI COMME INGENIEUR PREVENTION





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) annonce aujourd'hui l'arrivée de Jean-François Leandri comme Ingénieur Prévention au sein de son équipe Dommages aux Biens & Energie.

"L'expertise de Jean François en matière d'analyse et de prévention des risques vient enrichir significativement nos capacités ainsi que nos services en matière de souscription en Dommages aux Biens et en Energie et ce pour l'ensemble de nos clients à travers la France et la région Belux » selon François-Xavier d'Huart. "Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-François dans l'équipe et de le voir contribuer au développement de notre offre et de nos services en matière de souscription dans la région"

Formé aussi bien en Bris de Machine qu'en Prévention Incendie, Jean-François a près de 25 années d'expérience dans le domaine de l'ingénierie prévention. Avant de rejoindre BHSI, il a passé les 17 dernières années chez Global Risk Consultants où il était District Manager pour la France en charge d'une équipe d'ingénieurs en Risk Consulting spécialisés dans différents domaines d'activités et intervenant aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il commença sa carrière comme Ingénieur Prévention chez UAP Kemper HPR Company.

Jean-François est basé au bureau de BHSI à Neuilly-sur-Seine et peut être contacté au +33 (0)6 09 76 26 24 ou à l'adresse JF.Leandri@bhspecialty.com.

En Europe, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) est présent sous la marque Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), une société d'activité désignée domiciliée en Irlande, sous le numéro d'enregistrement 636883 et son siège social à One Grant's Row, Dublin D02 HX96. BHEI est une filiale de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), une entreprise domiciliée au Nebraska (États-Unis), qui fournit des assurances dans les domaines suivants: Dommages aux Biens, Marine, Responsabilité Civile, Responsabilité professionnelle, Caution, Assurance Voyages, Individuelle Accidents, et est une filiale de Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles Wales, avec le numéro d'enregistrement 3230337 et son siège social au 8 Fenchurch Place, 4th Floor, Londres EC3M 4AJ, Royaume-Uni. BHSIC, BHILL et BHEI font partie du groupe de compagnies d'assurance Berkshire Hathaway's National Indemnity, qui ont reçu la notation A++ de la part de l'agence AM Best et AA+ de Standard & Poor's. Basé à Boston, BHSI possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Brisbane, Cologne, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Macao, Madrid, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney et Toronto.

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 05:05 et diffusé par :