La nomination d'un nouveau PDG marque une nouvelle étape dans la croissance internationale du groupe ProductLife

PARIS, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Fort de son parcours scientifique et de sa riche expérience acquise au sein de l'industrie ? dont 13 ans à la tête de la Branche Sciences de la Vie d'une société de conseil de premier plan ? Xavier Duburcq nourrit d'ambitieux projets pour le groupe ProductLife :

étendre la présence géographique du groupe ProductLife et lui assurer un leadership mondial dans les domaines des services réglementaires, de la pharmacovigilance et de la qualité pharmaceutique, avec une présence renforcée en Amérique du Nord

diversifier les services offerts par groupe, en développant une offre répondant à la demande du secteur des dispositifs médicaux et en renforçant sa position dans les domaines de la qualité et de la conformité réglementaire

intégrer l'innovation, l'IA/l'automatisation des processus dans l'offre de services externalisés du groupe.

En nommant un Directeur Général de haut niveau, le groupe ProductLife a clairement marqué une nouvelle étape quant à ses ambitions de croissance mondiale. Xavier Duburcq rejoint le groupe après 13 ans chez Altran, où il a été Vice-Président du groupe en charge des Sciences de la Vie et directeur de la Branche en charge des industries des Sciences de la Vie et Chimiques.

Pharmacien et titulaire d'un doctorat en immunologie, Xavier a participé au début de sa carrière au développement de nouveaux dispositifs médicaux pour la détection de l'hépatite, du VIH, du paludisme et d'autres virus sanguins chez Sedac Therapeutics et Biorad. Il a également un parcours impressionnant dans le développement commercial des services destinés au secteur des Sciences de la Vie. Il a ainsi piloté au cours de la dernière décennie toute la transformation du positionnement d'Altran Life Sciences, marqué par un développement international important en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Au vu des conditions actuelles du marché et du mouvement croissant de concentration des ressources internes des entreprises du secteur des Sciences de la Vie sur leurs activités stratégiques, M. Duburcq estime que le marché international offre des débouchés considérables pour les services externalisés de réglementation, de pharmacovigilance et de conformité offerts par la groupe ProductLife. Il prévoit en outre que la tendance aujourd'hui déjà forte à l'externalisation des services critiques mais non stratégiques dans ce secteur, va s'accélérer dans les mois et les années à venir. En effet, les organisations chercheront plus que jamais à gérer ce type d'activités de la manière la plus sécurisée et la plus rentable possible.

« Le groupe ProductLife est idéalement positionné avec son offre d'externalisation globale et son "modèle de délocalisation amplifiée", qui combine le meilleur des ressources on-shore et off-shore, note-t-il. Cette offre alliée à la capacité d'accompagnement et d'exécution globale de ProductLife seront les clés de sa croissance future. »

« Les points forts du groupe ProductLife sont ses services et son modèle de production, explique-t-il. La situation actuelle a forcé une transition des processus physiques vers des processus digitalisés, ce qui a entraîné une réinvention des canaux de vente et un développement à grande échelle du travail à distance, ajoute-t-il. Les entreprises qui réussiront seront celles qui feront un usage intensif des outils numériques pour renforcer leurs opérations, leurs relations avec les clients et leurs alliances stratégiques. »

M. Duburcq note que le groupe ProductLife jouit d'une réputation exceptionnelle dans l'industrie mondiale des Sciences de la Vie. « Je connais l'entreprise depuis des années ? nous avons partagé des clients ? et les commentaires de ces clients sont toujours élogieux, comme ils le sont d'ailleurs pour l'entreprise de façon plus générale. Cela m'impressionne énormément, commente-t-il. La grande expertise du personnel, la qualité et la pertinence de la gamme des services externalisés offerts, et la capacité de plus de 200 consultants à opérer dans plus de 100 pays tout en offrant un support et une présence locale de proximité, sont tout à fait incroyables. »

« La perspective d'être aux commandes du groupe ProductLife pour lui permettre de franchir sa prochaine étape de croissance est un défi que je vais savourer ! », explique-t-il.

En accueillant M. Duburcq dans ses nouvelles fonctions de PDG, le Président exécutif du groupe, Pierre Cuny, a déclaré : « Nous ne pouvions pas espérer un meilleur choix que celui qui s'est porté sur Xavier, et nous sommes ravis que Xavier ait accepté de relever le défi et de rejoindre le groupe ProductLife dont il partage si clairement la vision et l'état d'esprit. Même si l'économie mondiale est aujourd'hui mise à rude épreuve, nous ne pourrions pas être mieux positionnés pour la période à venir. Aujourd'hui est sans aucun doute un jour capital pour l'avenir de ProductLife »

21 Invest France, qui a acquis le groupe ProductLife et y a effectué un investissement important au début de 2019 afin de permettre la nouvelle phase de croissance du groupe, est tout aussi enthousiaste à l'égard de la nomination de M. Duburcq. Fabrice Voituron, associé gérant de 21 Invest France, a commenté cette nouvelle ainsi : « La nomination d'un PDG fort et ambitieux a toujours été la suite logique du plan du groupe ProductLife, et nous ne pourrions pas être plus heureux que Xavier ait accepté ce rôle. Il est fait pour le défi, et il a les qualifications, les antécédents et la vision nécessaires pour réaliser cette nouvelle phase passionnante de notre voyage. » M. Voituron ajoute : « Xavier connaît ce secteur sur le bout des doigts et sait exactement quelle est la prochaine étape. Son alignement avec nos propres ambitions va au-delà de ce que nous aurions pu espérer. L'objectif est de créer une organisation mondiale trois à quatre fois plus importante en terme de taille que ce qu'elle est aujourd'hui, et nous sommes convaincus d'avoir trouvé le dirigeant qui mènera ProductLife à ce résultat. »

A propos du groupe ProductLife

Le groupe ProductLife est une entreprise spécialisée dans l'assistance des entreprises du secteur des Sciences de la Vie pour un accès facilité et accéléré de leurs portefeuilles de produits de santé à leurs marchés mondiaux. ProductLife présente ainsi une offre complète de services réglementés externalisés, couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis les phases de développement jusqu'aux phases de post commercialisation.

Depuis plus de 25 ans, le groupe ProductLife, a une présence mondiale bien établie en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord.

Nous organisons la production de nos services dans un modèle novateur de « plateformes et de hubs » qui permet à nos clients de progresser constamment en termes de qualité, d'efficacité et de performance, tout en réduisant leurs risques opérationnels et leur en assurant le meilleur rapport coûts/avantages. Combinée à notre culture de la collaboration et du partenariat, cette approche permet à nos clients du secteur des Sciences de la Vie de réaliser tout le potentiel commercial de leurs propres opérations internationales. Pour en savoir plus www.productlifegroup.com.

