RMS lance de nouveaux produits et modèles sur RMS Risk Intelligence, la plateforme cloud unifiée conçue pour le risque global





Le monde est en train de changer profondément et c'est également le cas pour le risque. Le changement climatique, les pandémies et les cyber-attaques sont des menaces que nous devons tous désormais considérer sous un angle nouveau et innovant. Avec une meilleure compréhension des risques, la prise de décision peut s'améliorer et permettre une meilleure gestion des risques de bout en bout. Aujourd'hui, à l'ouverture de sa conférence annuelle Exceedance, RMS, leader mondial des solutions de gestion des risques de catastrophe, a annoncé de nouvelles versions et mises à jour importantes de la plateforme RMS Risk Intelligencetm (RI).

RMS Risk Intelligence (RI), lancée pour la première fois en mai 2019, est une plateforme cloud ouverte, modulaire, unifiée et fiable qui permet d'avoir une modélisation avancée, des informations plus approfondies sur les risques et des analyses. En exploitant une architecture native du cloud, RI offre des performances et une évolutivité supérieures. Avec la plateforme RMS Risk Intelligence, il n'y a aucune maintenance de matériel ou de logiciel, avec comme objectif la diminution du coût de possession. La plateforme permet aux (ré)assureurs, au marché des capitaux, aux gouvernements et à d'autres organisations d'exploiter et de gérer efficacement tous leurs modèles de risque RMS dans le cloud, avec une expérience utilisateur intuitive, intégrée à des analyses de risque avancées. RI est conforme à toutes les exigences de sécurité reconnues comme les meilleures du secteur telles que GDPR, ISO27001, C5 et SOC2.

Cette semaine, lors de la conférence virtuelle Exceedance 2020, RMS présentera des avancées significatives concernant RMS Risk Intelligence.

Risk Modeler 2.0

Chez RMS, Risk Modeler 2.0tm est une version révolutionnaire du produit et fonctionne sur la plateforme RMS Risk Intelligence. Risk Modeler 2.0 fournit des analyses avancées sur les risques de portefeuille et de compte en exploitant les modèles RMS et il est conçu pour répondre aux besoins complexes des analystes de risques et des « cat modelers ». La dernière version du produit Risk Modeler permet une analyse des risques en temps réel, une exécution unifiée et de hautes performances des modèles RiskLink® et des modèles HD. Il peut également être facilement intégré à la modélisation sur site et à d'autres applications sur site ainsi qu'à d'autres applications cloud via des API ouvertes, offrant aux clients un maximum de souplesse et de choix. Risk Modeler 2.0 offre une expérience RiskLink et RiskBrowser tout-en-un, doté de fonctionnalités familières ainsi qu'une interface utilisateur améliorée et intuitive qui rationalise les flux de travail pour réduire le temps et les étapes nécessaires pour effectuer des analyses complexes. Risk Modeler 2.0 est une solution unifiée de modélisation et d'analyse permettant à toute une organisation d'exécuter des workflows de modélisation de portefeuille et de compte, en encourageant les informations sur les risques en temps réel.

Risk Modeler 2.0 fournit :

Une couverture globale des modèles de risque en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, avec les versions de base 18.0 et 18.1 de RiskLink, des modèles HD et des modèles spécialisés

Une architecture évolutive pour les moteurs de modèles qui unifient l'exécution concurrente des modèles RiskLink et HD

Une exécution plus rapide du modèle. Pour certains des modèles RiskLink les plus populaires tels que North Atlantic Hurricane, North America Earthquake, Europe Windstorm et North America Winterstorm, ainsi que d'autres modèles, sur un portefeuille d'un million d'emplacements, fonctionnant quatre à six fois plus rapidement

Une intégration simplifiée aux systèmes existants avec prise en charge d'un vaste ensemble de formats de données, allant du module de données d'exposition (EDM), module de données de résultats (RDM), tables de pertes d'événements (ELT) aux tables de pertes de période (PLT) et tables de pertes annuelles (YLT)

Des mises à niveau sans aucun temps d'indisponibilité et un accès plus rapide aux modèles avec des versions de modèle side-by-side en une seule application

Des flux de travail intuitifs et familiers, notamment pour les utilisateurs de RiskLink et RiskBrowser

Une facilité d'utilisation simplifiée, avec un traitement par lots de plusieurs étapes telles que le processus de téléchargement de données, désormais réduit à une seule étape

L'intégration API avec des outils tiers et des applications internes permettant un processus de modélisation de bout en bout entièrement automatisé, comme par exemple, importer des expositions, exploiter des services de géocodage et de recherche de risques

Risk Modeler 2.0 est disponible pour la clientèle aujourd'hui en avant-première et sera disponible dans l'ensemble pour les modèles RiskLink, avec les premiers modèles HD en aperçu, en juin 2020.

Risk Modeler doté de nouveaux modèles HD

Les modèles RMS haute définition constituent la prochaine génération de modélisation de risque, qui permet une analyse et une granularité plus pointues que jamais. Les modèles RMS HD ont désormais tous subi une importante mise à niveau au moment de leur transition vers l'application Risk Modeler, leur apportant ainsi plus de souplesse et de puissance de calcul. Les modèles suivants s'ajoutent aux modèles US Flood et US Wildfire HD disponibles dans la version précédente de Risk Modeler :

Une suite mise à jour du modèle Europe Inland Flood couvrant 18 bassins hydrographiques et plus de 8 000 bassins versants dans 15 pays d'Europe

Modèles Japan Earthquake and Tsunami et New Zealand Earthquake mis à jour qui incluent tous deux une couverture sous risque pour le tsunami, les incendies ultérieurs, la liquéfaction et les glissements de terrain

Mise à jour du modèle de typhon et d'inondation au Japon comprenant les événements les plus récents tels que les typhons Jebi et Hagibis

Les modèles Europe Severe Convective Storm, une toute nouvelle suite de modèles qui couvre 17 pays avec une vaste série de catastrophes paneuropéennes et qui est entièrement intégrée à notre modèle Europe Windstorm.

Tous ces modèles HD sont disponibles aujourd'hui et seront disponibles dans l'ensemble entre juin et septembre 2020 dans l'application Risk Modeler 2.0. Les clients peuvent évaluer et valider ces modèles encore plus rapidement avec le programme de prévisualisation de Risk Modeler ou via les services analytiques. Les clients peuvent accéder aux modèles Europe Inland Flood et US Wildfire à partir de juin sur Risk Modeler 2.0, suivis des modèles Europe Severe Convective Storm, Japan Typhoon, Japan Earthquake et New Zealand Earthquake Models avec Risk Modeler 2.0 prévu peu de temps après. Tous les modèles HD seront disponibles dans l'ensemble sur le nouveau Risk Modeler 2.0 en septembre 2020.

Suite d'applications analytiques

RMS Risk Intelligence propose également une nouvelle suite d'applications avancées conçues pour des tâches spécifiques de gestion de portefeuille et de souscription. Celles-ci comprennent :

ExposureIQtm ? Cette nouvelle application permet aux gestionnaires de portefeuille d'avoir une connaissance plus approfondie de leurs registres avec des millions d'emplacements, permettant de découvrir facilement les zones à risque, de diversifier et de rééquilibrer leur portefeuille. L'application ExposureIQ fournit des informations sur l'exposition en temps réel associées aux événements de prévision du vent et aux empreintes de RMS Event Response pour permettre d'obtenir une évaluation plus rapide des pertes potentielles avant, pendant et après une catastrophe. Les clients peuvent bénéficier d'un accès avancé à l'aperçu de l'application Exposure IQ et celle-ci sera disponible dans l'ensemble en juin 2020.



Prochaines versions des API SiteIQtm et Location Intelligence - Une évaluation rigoureuse des risques en cas de catastrophe peut désormais être effectuée en quelques secondes, au début du processus de souscription. Les API RMS SiteIQ et Location Intelligence ont été améliorées dans ces dernières versions pour permettre un accès rapide et facile à plus de 100 billions de points de données ; elles peuvent désormais fournir plus de 200 points de données par emplacement dans certaines régions et couvrent actuellement plus de 70 pays (chiffre en pleine évolution).

TreatyIQtm - Exploitant un moteur roll-up massivement évolutif, un modèle financier fiable et une grande souplesse linguistique de contrat, l'application TreatyIQ permet aux assureurs de biens immobiliers d'obtenir un plus grand renforcement de la capacité avec des analyses de prix et roll-up de portefeuille. L'application du Traité IQ sera disponible en aperçu à l'été 2020 et sera disponible dans l'ensemble en septembre 2020.

Cihan Biyikoglu, vice-président exécutif Produits chez RMS, a déclaré : « Les progrès considérables que l'équipe RMS a réalisé sur tous nos produits, modèles HD, et en particulier Risk Modeler, ont été possibles grâce à une collaboration avec plus de 400 clients de RMS au cours de la dernière année. La plateforme cloud unifiée Risk Intelligence, grâce à son utilisation innovante du lac de données sur les risques, de la norme RDOS (Risk Data Open Standard), de la modélisation unifiée et des applications IQ, offre en toute sécurité une plus grande échelle, des capacités et des informations sur les risques du marché. Je suis ravi de ce que l'avenir nous réserve en termes de nouveaux produits et de technologies. Les développements ultérieurs des outils d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle utilisés par RMS continueront d'ouvrir de nouvelles perspectives ».

Karen White, PDG de RMS a déclaré : « Risk Intelligence est la première plateforme mondiale complète de gestion des risques. Nous sommes confrontés en permanence à la complexité et à la connexité des risques - nous vivons tous la crise du COVID-19, ainsi que les crises récurrentes du changement climatique, des conditions météorologiques extrêmes et des cybermenaces croissantes. Face à tout cela, notre secteur a besoin d'une plateforme de risque moderne qui puisse exploiter toutes sortes de données, de modélisation et d'analyses, de manière rapide, intégrée en utilisant la technologie avec de nouvelles méthodes qui nous apporteront de meilleures perspectives et de meilleurs résultats. RMS a promis de l'innovation, et c'est ce que nous avons fait avec Risk Modeler 2.0 et les applications IQ - avec une plateforme intégrée pour modéliser les risques dans le cloud, à l'échelle et à la vitesse nécessaires pour assumer les risques à l'avenir ».

