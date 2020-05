L'industrie mondiale du cannabis se retrouve en ligne





- Prohibition Partners LIVE rassemble plusieurs milliers de délégués de tous les coins du monde

LONDRES, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Prohibition Partners LIVE fournira une plate-forme numérique unique qui accueillera cinq conférences distinctes auxquelles assisteront plus de 4 000 délégués. Ils découvriront des contenus d'avant-garde, tisseront des liens précieux, vivront des expériences engageantes et se divertiront, le tout sans prendre le risque de se déplacer.

Cet événement aura lieu les 22 et 23 juin et permettra d'écouter des discours et d'assister à des tables rondes en direct avec plus de 150 PDG, décideurs politiques et responsables culturels sur cinq scènes virtuelles :

Cannabis Europa ? cette scène, qui réunira des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des scientifiques de renom, visera à partager des informations et à piloter des changements dans toute la région pour façonner l'avenir du cannabis en Europe .

? cette scène, qui réunira des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des scientifiques de renom, visera à partager des informations et à piloter des changements dans toute la région pour façonner l'avenir du cannabis en . Cannabis Americana ? les dirigeants des industries du cannabis les plus à la pointe du monde disposeront d'une plateforme pour partager leurs connaissances, leurs idées et leurs renseignements sur le marché mondial.

? les dirigeants des industries du cannabis les plus à la pointe du monde disposeront d'une plateforme pour partager leurs connaissances, leurs idées et leurs renseignements sur le marché mondial. Cannabis Oceania ? particulièrement bien préparé, le programme de la journée abordera les questions les plus importantes dans la région, l'objectif étant d'accélérer la transition sur le marché du cannabis d'Asie-Pacifique.

? particulièrement bien préparé, le programme de la journée abordera les questions les plus importantes dans la région, l'objectif étant d'accélérer la transition sur le marché du cannabis d'Asie-Pacifique. PSYCH ? les principaux acteurs du secteur des psychédéliques seront réunis sur cette scène pour partager des connaissances et des informations sans précédent allant des soins de santé aux entreprises.

? les principaux acteurs du secteur des psychédéliques seront réunis sur cette scène pour partager des connaissances et des informations sans précédent allant des soins de santé aux entreprises. ProCapital ? des perspectives très novatrices, les dernières tendances du marché et des points de vue de premier plan seront mis en avant sur cette scène fournie par la plateforme MAZAKALI Digital Capital.

« La demande en cannabis monte en flèche en période de confinement, car les régulateurs considèrent qu'il s'agit d'un bien essentiel. En outre, les consommateurs et les patients accumulent des stocks en réponse aux mesures d'isolement. Le niveau sans précédent des ventes légales de cannabis à l'échelle internationale démontre que des changements réglementaires mondiaux sont inévitables dans une économie post-COVID-19. Le cannabis restera l'une des rares véritables industries de croissance, et ce, en dépit de la récession imminente. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis d'organiser nos cinq conférences en ligne sur le site de Prohibition Partners LIVE. Nous souhaitons aider les opérateurs, entrepreneurs et nouveaux venus dans l'industrie du cannabis, sans cesse plus nombreux, à faire connaissance, partager des enseignements, échanger des idées et façonner collectivement l'avenir du cannabis », a déclaré Stephen Murphy, directeur général du groupe Prohibition Partners.

Parmi les orateurs qui participeront l'événement figurent des hommes politiques du monde entier, des cadres du FTSE 500 et des leaders du secteur tels que Bruce Linton, fondateur et ancien PDG de Canopy Growth ; CJ Wallace, fils de Notorious BIG et fondateur de Think Big ; João Castel-Branco Goulão, l'architecte de la dépénalisation des drogues au Portugal et ancien président de l'OEDT ; Kim Rivers, PDG de Trulieve et bien d'autres.

Les billets de pré-pré-inscription seront en vente jusqu'au 6 mai. Pour consulter le programme, cliquer ici.

A PROPOS DE PROHIBITION PARTNERS LIVE

Prohibition Partners LIVE vous met en contact avec l'industrie mondiale du cannabis depuis votre domicile. Les 22 et 23 juin, nous réunirons des délégués de tous les coins du monde pour les aider à partager leurs connaissances, à mieux comprendre et à façonner l'avenir du cannabis. Accédez aux conférences uniques et captivantes de cette année à travers cinq scènes virtuelles : Cannabis Europa, Cannabis Americana, Cannabis Oceania, PSYCH et ProCapital, en partenariat avec MAZAKALI.

Contact :

Eoin Keenan

+44-203-928-2814

info@prohibitionpartners.com

