RMS lance de nouveaux modèles haute définition pour la gestion des risques liés aux violents orages de convection en Europe





RMS, le chef de file mondial de la modélisation et de l'analyse des risques, annonce ce jour, dans le cadre de sa conférence annuelle Exceedance, la sortie de ses nouveaux modèles haute définition European Severe Convective Storm (EU SCS). Ces modèles représentent 50 000 années de simulation de risques liés à la grêle, aux vents en ligne droite et aux tornades, et couvrent l'ensemble des segments clés, notamment l'automobile et l'immobilier. En outre, les modèles couvrent 17* pays d'Europe et viennent compléter la gamme de modèles de risques climatiques européens de RMS.

En Europe, les orages convectifs de forte intensité se produisent généralement dans les latitudes intermédiaires, durant l'été, et peuvent provoquer d'importants dégâts pour les véhicules et les habitations. Parfois considérés comme un sinistre attritionnel, le risque de violents orages de convection est souvent traité d'après l'expérience historique, malgré le caractère incomplet des rapports observationnels. De récents événements ont montré le coût potentiel que ce sinistre peut causer pour les (ré)assureurs. Entre 2013 et 2019, les sinistres majeurs et attritionnels causés par de violents orages de convection ont dépassé les 12 milliards EUR.

Les modèles couvrent le spectre complet de l'origine des dégâts SCS, depuis les tornades et les tempêtes de grêle localisées jusqu'aux derechos de grande envergure. Le cadre de travail HD permet la modélisation de politiques temporelles, comme des clauses horaires à durée variable, la conformité à diverses exigences des assureurs européens en matière de souscription, gestion de portefeuille et d'adéquation des fonds propres. Les modèles ont été élaborés sur la base des dernières recherches scientifiques et complètent la gamme actuelle de modèles de sinistres climatiques RMS pour l'Europe, fournissant ainsi aux utilisateurs un aperçu complet des risques climatiques sur l'ensemble de la zone.

Les orages convectifs de forte intensité ont la particularité d'avoir des répercussions notables sur les segments immobiliers et automobiles. RMS adopte une technologie novatrice pour modéliser la vulnérabilité de ces deux segments. Cette technologie assure la modélisation dynamique des mouvements automobiles pour aider les utilisateurs à comprendre la sensibilité de la vulnérabilité des véhicules en raison des variations de lieux et d'heure.

Les modèles HD Severe Convective Storm de RMS bénéficient de la technologie de simulation haute définition intégrée à la plateforme nuagique unifiée de RMS, RMS Risk Intelligencetm (RI). Avec la nouvelle version Risk Modeler 2.0tm, exécutée sur RI, les modèles HD sont désormais intégrés pour fonctionner avec les flux RiskLink® auxquels les utilisateurs de RMS sont habitués, et les nouveaux modèles HD s'intègrent parfaitement aux modèles RiskLink pour assurer une utilisation en tandem. Les modèles HD Severe Convective Storm de RMS sont disponibles dès aujourd'hui via Analytical Services pour évaluation et validation, et seront exécutés sur Risk Modeler 2.0 dans le courant de l'été 2020.

Mohsen Rahnama, responsable de la modélisation des risques chez RMS, déclare: "Développés à l'aide des toutes dernières études scientifiques, les modèles haute définition EU SCS de RMS procurent un aperçu paneuropéen des risques d'orages de convection et complètent les solutions "Europe - Vents et Inondations" de RMS afin de fournir aux utilisateurs un aperçu exhaustif des risques climatiques sur l'ensemble de la zone. Ils couvrent l'intégralité du spectre de risques SCS - depuis les tornades localisées et diverses tempêtes de grêle jusqu'aux derechos de grande envergure. Nous utilisons une approche de modélisation hybride associant des méthodes paramétriques et statistiques qui délimitent au mieux les orages et évaluent leur fréquence et intensité en vue d'une évaluation croisée des corrélations entre sinistres. La base de données stochastique multi-sinistres comprend plus de 7,5 millions d'événements dans 17 pays, sur la base de 50 000 années de simulation, ce qui nous permet de définir correctement l'ampleur spatiale et temporelle du risque d'orage convectif dans la zone de modélisation européenne. Cette capacité fournit non seulement une analyse approfondie de la magnitude des dégâts potentiels pour les portefeuilles des assureurs, mais identifie également avec précision les corrélations géographiques et les sinistres connexes. Le modèle est calibré à l'aide de milliards de données relatives à des déclarations de sinistres immobiliers et automobiles en Europe."

Les modèles haute définition de RMS sont des solutions de modélisation des risques de prochaine génération et fournissent une capacité d'analyse et une granularité sans précédent. Les modèles HD de RMS ont tous bénéficié d'une importante mise à niveau à l'occasion de la transition vers l'application Risk Modeler, qui leur procure une flexibilité et une capacité de calcul informatique accrues. Les modèles suivants viennent s'ajouter aux modèles "États-Unis - Inondations" et "États-Unis - Feux de forêt", déjà disponibles sur la précédente version de Risk Modeler:

Gamme de modèles Europe - Inondations mise à jour pour couvrir 18 bassins hydrographiques et plus de 8 000 bassins versants dans 15 pays européens

Modèles Japon - Tremblements de terre et Tsunamis et Nouvelle-Zélande - Tremblements de terre mis à jour pour inclure tous deux la couverture la sous-catégorie de sinistres liés à un tsunami, un incendie connexe, une liquéfaction des sols et un glissement de terrain

Modèle "Japon - Typhons et Inondations" mis à jour pour intégrer les plus récents événements, comme les typhons Jebi, Faxai et Hagibis.

Chacun de ces modèles est disponible dès aujourd'hui via Analytical Services pour évaluation et validation, et seront exécutés sur Risk Modeler 2.0 entre juin et septembre 2020.

FIN

* Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. La France inclut Monaco et l'Italie inclut Saint-Marin et la Cité du Vatican.

À propos de RMS:

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) aide les assureurs, les marchés financiers, les entreprises et les agences publiques à évaluer et gérer les risques liés aux catastrophes d'origine naturelle ou humaine, comme les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, le changement climatique, les cyberattaques et les pandémies.

RMS est le chef de file de la gestion de risques liés aux catastrophes, un secteur dans lequel la société fait figure de pionnier en alliant la science des données et de la modélisation à une technologie de pointe. Les dirigeants d'entreprise évoluant dans de multiples industries peuvent gérer les risques de demain à l'aide de RMS Risk Intelligencetm, notre plateforme ouverte d'exposition et de gestion des risques en temps réel, qui leur permet de puiser dans les modèles HD, les couches enrichies de données, les applications intuitives et les API de RMS, aisément intégrables aux systèmes existants de l'entreprise.

RMS est un partenaire de confiance garantissant une gestion efficace des risques en vue d'une prise de décision éclairée en matière de souscription, de sélection et d'atténuation des risques, et de gestion de portefeuille.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur RMS.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 22:35 et diffusé par :