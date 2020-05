Hamamatsu lance l'appareil photo à capteur sCMOS ORCA-Fusion BT





BRIDGEWATER, New Jersey, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Il y a dix ans, la commercialisation des premiers appareils photo à capteur sCMOS (CMOS scientifique) a marqué un tournant important dans le domaine de l'imagerie scientifique.

Hamamatsu Photonics présente aujourd'hui la nouvelle évolution de la marque ORCA, la gamme d'appareils photo à capteur sCMOS leader du marché ? l'ORCA-Fusion BT.

Cet appareil photo reprend les spécifications rigoureuses de l'ORCA-Fusion : bruit de lecture ultra-faible, uniformité semblable à celle d'un capteur CCD, fréquence d'images élevée ? et combine celles-ci avec un capteur à haute efficacité quantique et à rétroéclairage amélioré afin d'atteindre le summum des performances pour un appareil photo sCMOS.

La véritable beauté de l'ORCA-Fusion BT, c'est ce que la combinaison d'une détection et d'une collecte de photons exceptionnelles vous permet de faire. Visualisez le murmure de signal le plus ténu, acquérez des images visuellement saisissantes du moindre photon avec un rapport signal-bruit élevé, capturez des événements temporels jusqu'alors non résolus, et appliquez des méthodes de calcul en toute confiance.

L'ORCA-Fusion BT est délibérément conçu à partir de zéro pour les expériences d'imagerie les plus complexes, mais il excellera également dans n'importe quelle application nécessitant une combinaison d'uniformité, d'efficacité quantique élevée et de rapport signal-bruit élevé.

Pour plus d'informations sur l'ORCA-Fusion BT, y compris la tarification et les délais de livraison, veuillez appeler Hamamatsu Corporation au 1-800-524-0504 ou consultez le site web de notre appareil photo : https://www.hamamatsucameras.com.

Hamamatsu Corporation est la filiale nord-américaine de Hamamatsu Photonics K.K. (Japon), un fabricant leader d'appareils de génération et de mesure de lumière infrarouge, visible et ultraviolette. Ces appareils incluent des photodiodes, des photomultiplicateurs en silicium, des tubes photomultiplicateurs, des sources de lumière scientifiques, des détecteurs infrarouges, des capteurs d'image, des spectromètres et des appareils photo. La société mère se consacre à faire avancer la photonique en effectuant des recherches approfondies. Cette philosophie d'entreprise aboutit à la fabrication de produits d'avant-garde qui sont utilisés dans des applications scientifiques, industrielles et commerciales dans le monde entier.

