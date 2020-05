CT REIT annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2020





Mise à jour sur les activités dans le contexte de la COVID-19

Croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 3,7 % pour le premier trimestre

96,5 % des locataires se sont acquittés de leurs obligations de loyer au 1 er mai

mai Des liquidités de 315 millions de dollars sont disponibles

TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.

« Bien que notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos employés, de nos locataires et de leurs clients et employés, les résultats solides de CT REIT au premier trimestre mettent en lumière la position forte que nous occupions avant la pandémie de COVID-19. Le recouvrement des loyers, notre bilan prudent et notre souplesse financière démontrent notre résilience en cette période d'incertitude », a affirmé Ken Silver, président et chef de la direction de CT REIT. « Nous continuons également à travailler avec les locataires qui ont besoin de notre aide pour traverser cette crise. »

Mise à jour sur les activités dans le contexte de la COVID-19

Compte tenu des recommandations des responsables de la santé publique et des restrictions émises par les autorités gouvernementales en matière de santé en raison de la COVID-19 (le coronavirus), les magasins de certains locataires, représentant environ 6,2 % des loyers minimaux de base annuels de CT REIT, ne sont actuellement pas ouverts au public.

Des locataires représentant 33,4 % des loyers minimaux de base annuels de CT REIT exercent actuellement leurs activités de façon restreinte, ce qui comprend 132 magasins Canadian Tire en Ontario situés dans des immeubles détenus par la FPI qui doivent limiter leurs activités au service de ramassage en bordure de magasin et à la livraison à domicile des ventes de cybercommerce, conformément aux exigences provinciales actuelles. Les centres-autos et les postes Essence+ de Canadian Tire poursuivent leurs activités dans la province.

Des locataires représentant environ 96,5 % des loyers minimaux de base annuels se sont acquittés de leurs obligations financières envers la FPI au 1er mai, comparativement à 97,2 % au 1er avril. La FPI continue de collaborer avec les locataires éprouvant des difficultés financières pendant la pandémie.

La FPI maintient une solide position de liquidités, avec un ratio de la dette sur la valeur comptable brute de 42,7 % et des facilités de crédit dont aucun montant n'est prélevé et des fonds en caisse totalisant 315 millions de dollars. Les actifs de la FPI, dont la valeur, conformément aux normes IFRS, se chiffre à environ six milliards de dollars, sont non grevés à 97 %.

CT REIT continue de surveiller de près l'incidence de la pandémie de COVID-19, qui évolue rapidement, sur ses activités, son exploitation et sa situation financière. En l'absence de changements significatifs à nos activités, nous ne prévoyons pas fournir des mises à jour régulières sur nos activités mis à part la présentation d'information continue habituelle ou selon les exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment

CT REIT a investi 42,6 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au premier trimestre. CT REIT a conclu l'acquisition d'une participation de un sixième dans le complexe Canada Square situé à Toronto, en Ontario, ce qui porte sa participation dans l'immeuble à 50 %, et les aménagements d'un bâtiment de Mark's à Bradford, en Ontario, et de plateformes de tiers relativement à deux biens immobiliers existants ont été achevés.

Le tableau ci-dessous présente une mise à jour sur les investissements annoncés précédemment.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Toronto (Canada

Square), Ont. Acquisition d'un tiers 140 193 T1 2020 Acquisition d'une

participation de un

sixième dans

l'immeuble (augmentation de la

participation à 50 % à

la suite de l'acquisition) Bradford, Ont. Intensification 10 000 T1 2020 Aménagement d'un

magasin Mark's Divers Intensification 5 295 T1 2020 Aménagement de

plateformes de tiers

relativement à deux

biens immobiliers

existants

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données











(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les 31 mars

2020

2019

Variation

Produits tirés des immeubles 126 845 $ 121 564 $ 4,3 % Bénéfice d'exploitation net1 95 319 $ 89 939 $ 6,0 % Bénéfice net 43 196 $ 71 445 $ (39,5) % Bénéfice net par part - de base2 0,189 $ 0,324 $ (41,7) % Bénéfice net par part - dilué3 0,173 $ 0,273 $ (36,6) % Flux de trésorerie liés aux opérations1 66 885 $ 63 435 $ 5,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4 0,293 $ 0,288 $ 1,7 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 58 174 $ 54 024 $ 7,7 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4 0,254 $ 0,245 $ 3,7 % Distributions par part - payées2 0,197 $ 0,189 $ 4,0 % Ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 77,6 % 77,1 % 0,6 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 98 817 $ 89 660 $ 10,2 % Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1 55 118 $ 51 719 $ 6,6 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2











De base 228 350 645

220 321 203

3,6 % Dilué3 348 948 514

324 707 957

7,5 % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)1, 4 228 596 901

220 547 295

3,6 % Ratio d'endettement 42,7 % 44,1 % 1,4 % Ratio de couverture des intérêts (fois) 3,43

3,35

2,4 % Superficie locative brute (pieds carrés)5 27 711 965

26 907 132

3,0 % Taux d'occupation5, 6 99,4 % 99,1 % 0,3 %

1. Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section 11 du rapport de gestion pour plus d'information. 2. Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3. Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 8 du rapport de gestion du premier trimestre de 2020. 4. Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 8 du rapport de gestion du premier trimestre de 2020. 5. Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux centres de distribution et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 6. Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019, ou avant.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 43,2 millions de dollars pour le trimestre, une baisse de 39,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution de l'ajustement à la juste valeur de marché des immeubles de placement et de la hausse des intérêts et autres charges financières, montant net, partiellement compensées par la hausse du bénéfice d'exploitation net.

Bénéfice d'exploitation net* - Au premier trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 95,3 millions de dollars, une hausse de 5,4 millions, ou 6,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition d'une participation additionnelle de un sixième dans un immeuble productif existant et de l'achèvement d'immeubles en cours d'aménagement en 2020 et en 2019. Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 91,3 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 92,0 millions, une hausse de 2,2 millions (2,4 %) et de 2,9 millions (3,2 %), respectivement, par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des hausses contractuelles de loyer, des projets d'aménagement et d'intensification achevés en 2020 et en 2019, du recouvrement des dépenses d'investissement et des intérêts gagnés sur le solde non recouvré, ainsi que de la diminution de la charge liée aux services de gestion immobilière, conformément à la convention de gestion immobilière.

Flux de trésorerie liés aux opérations* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations se sont établis à 66,9 millions de dollars, ou 0,293 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 1,7 % ou de 0,005 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net et de la baisse des frais généraux et administratifs, partiellement contrebalancées par la hausse des charges d'intérêts.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés se sont établis à 58,2 millions de dollars, ou 0,254 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 3,7 % ou de 0,009 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net et de la baisse des frais généraux et administratifs, partiellement contrebalancées par la hausse des charges d'intérêts.

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part se sont élevées à 0,197 $, une hausse de 4,0 % par rapport à la période correspondante de 2019, en raison de la hausse du taux annuel de distribution qui est entrée en vigueur pour la première distribution versée en 2020.

* Le bénéfice d'exploitation net, les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section 11.1, « Mesures non conformes aux PCGR », du rapport de gestion du premier trimestre de 2020, qui se trouve sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et à l'adresse www.ctreit.com.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 31 mars 2020, la Société occupait 92,3 % de la superficie locative brute et versait 91,6 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 31 mars 2020, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,4 %.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes

Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT pour la période close le 31 mars 2020 (le « rapport de gestion du premier trimestre de 2020 ») et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes, qui se trouvent sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et à l'adresse www.ctreit.com.

Note : À moins d'indication contraire, toutes les données présentées dans le présent communiqué sont en date du 31 mars 2020 et sont exprimées en dollars canadiens.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme les résultats financiers et d'exploitation futurs et l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur CT REIT et sur les entreprises et les activités des locataires de la FPI, y compris les activités des magasins Canadian Tire en Ontario et dans les autres provinces, ainsi que les discussions entre la FPI et ses locataires relativement aux obligations futures en matière de loyer. Les déclarations prospectives sont présentées afin de fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre nos perspectives futures, les événements ou les résultats anticipés, ainsi que notre contexte d'exploitation. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait aux répercussions de la COVID-19 sur les activités de la FPI à la rubrique « Mise à jour sur les activités dans le contexte de la COVID-19 ».

Par leur nature même, les informations prospectives nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques. Il est possible que les hypothèses, les estimations, les analyses, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les informations prospectives présentées dans le présent communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis que la direction estime raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, compte tenu de l'évolution rapide des circonstances entourant la COVID-19, il est difficile de prédire avec certitude la nature, la durée et l'ampleur de l'incidence négative de la pandémie sur, entre autres : l'économie mondiale et nationale; les entreprises, les activités et la situation financière des locataires de la FPI, y compris Canadian Tire; les avantages attendus des investissements et des projets d'intensification d'immeubles décrits à la rubrique « Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment », notamment le calendrier de tels aménagements; les entreprises, les activités, la situation financière, les résultats, les prévisions et les occasions de CT REIT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2019 et à la section 11, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de l'exercice 2019. De plus, pour plus d'information sur les facteurs liés à la COVID-19 ayant une incidence sur la FPI, se reporter à la section 2, « Facteurs ayant une incidence sur la FPI en raison de la COVID-19 », à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Déclarations prospectives », de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2020, de même qu'aux autres documents publics déposés par la FPI, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com.

Les déclarations et les informations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR et sont disponibles aux adresses www.sedar.com et www.ctreit.com.

Assemblée annuelle

Comme il a été annoncé précédemment, l'assemblée annuelle des porteurs de parts de CT REIT aura lieu le mardi 5 mai 2020 à 10 h (HAE). Compte tenu de l'incidence sur la santé publique de la pandémie de COVID-19 et en prenant en considération la santé et la sécurité de nos porteurs de parts, de nos employés et de la collectivité en général, l'assemblée annuelle se déroulera uniquement de façon virtuelle cette année, sous forme de webdiffusion audio en direct et de téléconférence. Veuillez consulter le site www.ctreitagm2020.com pour plus de détails sur l'assemblée annuelle.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 5 mai 2020. La conférence téléphonique, accessible en composant le 416 340-2216 ou le 1 800 377-0758, sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/communiques-de-presse/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 28 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

