Mazda Canada communique ses ventes pour le mois d'avril 2020





RICHMOND HILL, ON, le 4 mai 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 1 191 unités pour le mois d'avril, ce qui représente une baisse de 81,1 % comparativement à avril 2019. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 12 428 unités, ce qui représente une baisse de 38,3 % par rapport à la même période en 2019.



Avril 2020 Avril 2019 Glissement

annuel Variation Cumul

annuel 2020 Cumul

annuel 2019 Glissement

annuel Variation

Mazda3 262 2 545 -89,7 % 2 948 7 504 -60,7 % Mazda6 30 149 -79,9 % 305 478 -36,2 % MX-5 22 115 -80,9 % 91 228 -60,1 % Voitures de

tourisme 314 2 809 -88,8 % 3 344 8 210 -59,3 % CX-3 107 910 -88,2 % 1 568 2 917 -46,2 % CX-30 252 - - 1 718 - - CX-5 419 2 285 -81,7 % 4 848 7 791 -37,8 % CX-9 99 307 -67,8 % 853 1 212 -29,6 % Camions légers 877 3 502 -75,0 % 9 084 11 920 -23,8 % MAZDA - TOTAL 1 191 6 311 -81,1 % 12 428 20 130 -38,3 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 18:20 et diffusé par :