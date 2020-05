Stephen Snyder ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration d'Intact Corporation financière





TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que Stephen Snyder ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration d'Intact Corporation financière lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2020, pour des raisons de santé personnelle.

« Au nom de toute l'équipe chez Intact, j'aimerais remercier Steve pour sa contribution importante à la société pendant une décennie de service inestimable sur notre conseil d'administration » a déclaré Claude Dussault, président du conseil d'administration d'Intact Corporation financière. « Steve s'est joint à nous alors qu'Intact s'établissait comme une société indépendante et il a contribué à l'évolution de la société depuis les dix dernières années. Nous lui souhaitons nos meilleurs voeux pour l'avenir. »

M. Snyder siège sur le conseil d'administration d'Intact Corporation financière depuis 2009 et est actuellement membre du comité d'audit et du comité des ressources humaines et de la rémunération. Il continuera d'occuper son poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2020 d'Intact Corporation financière, qui sera tenue en direct par webdiffusion audio le mercredi 6 mai 2020 à 12h30 HE. Puisque M. Snyder ne sollicitera pas un nouveau mandat, 11 administrateurs seront mis en nomination pour élection à l'assemblée. Le conseil d'administration a l'intention de combler le poste laissé vacant par M. Snyder dans les prochains mois.

