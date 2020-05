Métaux Russel déclare un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires pour la 73e fois de suite

Intact Corporation financière a annoncé aujourd'hui que Stephen Snyder ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration d'Intact Corporation financière lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires...

Les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial de la CSN demandent au ministère de la Famille de reporter l'ouverture de tous les milieux familiaux au 19 mai afin de s'assurer que tout l'équipement de protection soit livré à temps et...

Métaux Russel Inc. annonce qu'elle déclare un dividende de 0,38 $ par action sur ses actions ordinaires, payable le 15 juin 2020 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres, soit le 28 mai 2020. Métaux RusselMétaux Russel est l'une des plus...