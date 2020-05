Fiducie d'actifs BNC(MD) annonce le rachat des titres de la Fiducie de capital - série 2





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Fiducie d'actifs BNCMD (la « Fiducie »), une fiducie à capital fixe établie par la Banque Nationale du Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité des 350 000 titres de la Fiducie de capital - série 2 (les « NBC CapS II - série 2 ») en circulation, le 30 juin 2020, au prix de 1 000 $ par titre. Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Un avis aux porteurs des NBC CapS II - série 2 sera transmis conformément aux modalités énoncées dans le prospectus des NBC CapS II - série 2 daté du 25 juin 2008. Séparément du montant de rachat, la distribution semestrielle finale de 37,235 $ par NBC CapS II - série 2 sera payée de la manière habituelle le 30 juin 2020.

Le paiement du montant de rachat sera détenu dans un compte spécial en fiducie auprès de la Banque Nationale du Canada et sera payable aux porteurs de NBC CapS II - série 2 le 30 juin 2020. Les droits des porteurs de NBC CapS II - série 2 seront limités à recevoir le montant de rachat et, après le rachat, ils n'auront plus droit aux distributions et ne pourront plus exercer d'autres droits.

Les porteurs des NBC CapS II ? série 2 devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir un avis sur les incidences fiscales que ce rachat pourrait avoir à leur égard compte tenu de leur situation particulière.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, notamment, les intentions de Fiducie d'actifs BNC MD à propos du rachat des NBC CapS II - série 2. En raison de leur nature, ces déclarations font l'objet de risques, d'incertitudes et de changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiducie d'actifs BNC MD et de la Banque Nationale du Canada. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Fiducie d'actifs BNC MD et la Banque Nationale du Canada ne s'engagent pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elles ou en leurs noms. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 289 milliards de dollars au 31 janvier 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions axées sur le savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

