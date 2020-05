Pandémie de la COVID-19 - Québec repousse au 18 mai la réouverture des commerces dans la Communauté métropolitaine de Montréal





QUÉBEC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a d'entrée de jeu affirmé que les conditions ne sont pas pleinement réunies dans la grande région de Montréal pour procéder au déconfinement de ce territoire. Ainsi, Québec repousse d'une semaine la réouverture des commerces y ayant pignon sur rue. Ils pourront donc ouvrir leurs portes à compter du 18 mai prochain.

Pour ce qui est de l'ouverture des écoles primaires et des différents milieux de garde, toujours dans la région de Montréal, le gouvernement dit vouloir suivre de près la situation et prendra une décision ultérieurement, en fonction de l'évolution des différentes données, notamment le nombre d'hospitalisations et de personnes aux soins intensifs.

Le gouvernement maintient toutefois le calendrier dans le secteur manufacturier ainsi que dans celui de la construction, partout au Québec. «?Avec les règles mises en place par la Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et les autorités de santé publique, on peut ouvrir graduellement ces secteurs?», a fait savoir le premier ministre.

Réouverture des commerces ayant pignon sur rue

Alors que le Québec rouvre aujourd'hui une grande proportion de ses commerces avec une porte donnant accès directement à l'extérieur, le premier ministre a tenu à rappeler certaines consignes afin que ces réouvertures se fassent de façon sécuritaire et suivant les recommandations des autorités de santé publique. «?Je fais confiance aux propriétaires et aux clients pour respecter les mesures de distanciation physique. On vous encourage aussi à porter des masques et à acheter des couvre-visage québécois.?», a-t-il affirmé.

Le choix des parents

À une semaine de la réouverture des écoles et des milieux de garde dans la plupart des régions du Québec, à l'exception de ceux de la grande région de Montréal, le premier ministre a réitéré que les parents ont le choix d'y renvoyer ou non leurs enfants. «?Je le répète, les parents ont le choix. Si vous êtes trop inquiets, vous pouvez garder vos enfants à la maison. Et vous n'avez pas à vous sentir coupables.?»

Le premier ministre a par ailleurs profité de son point de presse pour mentionner que tous les enseignants qui souhaiteront porter un couvre-visage en classe pourront le faire, malgré le fait que ce ne soit pas une recommandation formelle des autorités de santé publique.

Remerciements du jour

Le premier ministre a finalement transmis ses remerciements du jour aux propriétaires des commerces prioritaires, qui, depuis le début de la crise, ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les consignes émises par les autorités de santé publique, de même qu'à ceux qui se préparent à ouvrir leurs portes, aujourd'hui.

Citation :

«?Comme vous le voyez, la situation reste stable dans les hôpitaux. On a une bonne marge de manoeuvre à l'extérieur de Montréal, mais ça demeure serré dans la région. C'est pour cette raison qu'on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal au 18 mai prochain. Pour ce qui est de l'ouverture des écoles primaires et des milieux de garde dans la région de Montréal, on a encore deux semaines pour suivre la situation de très près, tous les jours. On va prendre une décision en fonction de l'évolution des chiffres.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du dimanche 3 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 32?623 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 758.

1?772 personnes étaient hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs, soit aucune augmentation depuis la veille.

7?258 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 293 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 2?280 au Québec, une augmentation de 75 par rapport au dernier bilan. Parmi ceux-ci, 72 personnes résidaient dans des milieux de vie pour aînés.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

