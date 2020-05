La Chambre de commerce du Montréal métropolitain suspend ses programmes Interconnexion et J'apprends le français





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la suspension de ses programmes Interconnexion et J'apprends le français. La fin des activités de ces programmes est effective depuis ce matin.

« La crise de la COVID-19 a créé une situation inédite qui amène le gouvernement à surseoir aux décisions de renouvellement de certaines ententes. C'est le cas d'Interconnexion, un programme qui facilitait l'intégration de la main-d'oeuvre immigrante qualifiée au marché du travail, et de J'apprends le français, un programme de jumelage linguistique destiné à améliorer les compétences linguistiques des petits commerçants sur les lieux de travail. Malgré les besoins bien réels et la forte demande, la Chambre ne pouvait maintenir ces programmes sans l'apport du gouvernement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous gardons bon espoir que, le temps venu, le gouvernement du Québec voudra relancer ces activités. Les immigrants qualifiés sont bien souvent les plus récents employés dans les entreprises et donc plus susceptibles d'être parmi ceux qui perdent leur emploi. On peut s'attendre à devoir en aider un bon nombre à se replacer au cours de la prochaine année. De même, le nombre de commerçants qui veulent développer leurs compétences en français demeure très élevé. Rappelons que les deux programmes ont obtenu des résultats impressionnants, avec un taux de placement de 65 % des immigrants qualifiés et plus de 900 jumelages linguistiques auprès des commerçants participants. Ces programmes offrent une réponse très efficace pour répondre à ces enjeux », a conclu M. Leblanc.

