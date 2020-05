Intema reporte le dépôt de ses états financiers et de son rapport de gestion pour l'année 2019 et le premier trimestre 2020 en raison de retards liés à COVID-19





MONTRÉAL, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com , une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, a reporté le dépôt de ses états financiers et de son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et pour le premier trimestre 2020, en raison de problèmes de logistique et de retards causés par la pandémie de COVID-19.



La Société s'appuie sur la dispense temporaire accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, permettant aux émetteurs assujettis de prolonger de 45 jours certaines échéances de dépôt de l'information continue survenant au cours de la période du 23 mars 2020 au 1er juin 2020. La Société prévoit désormais déposer ses états financiers annuels audités et le rapport de gestion y afférent le ou avant le 15 juin 2020.

De plus, la Société a également l'intention de se prévaloir de la prolongation de 45 jours pour déposer ses états financiers intermédiaires et son rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2020. Intema prévoit désormais déposer ses états financiers du premier trimestre et le rapport de gestion y afférent le ou avant le 30 juin 2020.

La direction et les administrateurs de la Société sont soumis à une politique d'interdiction des opérations d'initiés jusqu'à ce que les dépôts reportés soient complétés, reflétant les principes de l'article 9 de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations et aux révocations en cas de défaut de dépôt dans plusieurs juridictions.

Intema confirme qu'il n'y a pas eu d'événements importants, autres que ceux précédemment divulgués par la Société et la mise à jour suivante sur la transaction avec Publipage, affectant ses activités depuis le dépôt de ses derniers états financiers intermédiaires et de son rapport de gestion, déposés le 29 novembre 2019.

Mise à jour sur la transaction avec Publipage

En raison des circonstances extraordinaires entourant COVID-19, la Société renégocie actuellement sa transaction pour acquérir Publipage, Inc. annoncée le 20 février 2020. La Société fournira des mises à jour de toute modification apportée aux conditions de la transaction.

À propos d'Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

