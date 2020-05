Velodyne Lidar annonce une série d'apprentissages numériques sur l'automatisation et la sécurité pendant la pandémie de COVID-19





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui une nouvelle série d'apprentissages numériques qui vont évaluer comment l'automatisation fait progresser la sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Les webinaires comporteront des conversations avec des experts issus d'entreprises innovantes qui utilisent la technologie Velodyne lidar en première ligne de la réponse à la pandémie de COVID-19.

La série débute par un coup d'oeil sur les « Robots de sécurité autonomes durant une pandémie mondiale » avec Stacy Stephens, directrice générale adjointe et responsable Clientèle, chez Knightscope. Cette session a lieu le 8 mai 2020 et commence à 10 h, heure du Pacifique (PST). Pour vous inscrire au webinaire gratuit, veuillez consulter l'adresse : VelodyneLidar-Webinar-Knightscope.

Au cours de cette session inaugurale, Stacy Stephens discutera de l'état actuel et futur de la sécurité pendant cette pandémie mondiale sans précédent. Société de technologie sécuritaire d'avant-garde, Knightscope construit dans la Silicon Valley, des robots de sécurité entièrement autonomes qui dissuadent, détectent et signalent. Cette session va analyser comment la pandémie de COVID-19 incite chacun à repenser la sécurité, non seulement maintenant, mais pour l'avenir.

La série de webinaires, dont les sessions auront lieu toutes les deux semaines le vendredi à 10 h, heure du Pacifique (PST), annonce actuellement la participation des experts suivants :

Ryan Chin, co-fondateur et PDG d'Optimus Ride, le 22 mai 2020.

Shahab Khokhar, directeur commercial, Composants et Solutions de recherche, chez ClearPath Robotics, le 5 juin 2020.

Alex Fiechter, vice-président, Recherche et développement, chez Local Motors, le 19 juin 2020.

Gautam Narang, PDG et Cofondateur de Gatik, le 3 juillet 2020.

De plus amples informations sur la série de webinaires sont disponibles à l'adresse suivante : https://velodynelidar.com/events/.

« La pandémie de coronavirus incite les entreprises, les soins de santé et le gouvernement à trouver des moyens innovants pour assurer des services essentiels tout en protégeant les travailleurs et le public contre les maladies infectieuses. Optimisés par la technologie lidar, les robots fournissent un soutien crucial en réponse à la crise. Cette série d'apprentissages numériques vise à faire mieux comprendre comment les robots autonomes peuvent assurer des services essentiels tout en réduisant l'exposition humaine aux contagions », a déclaré Sally Frykman, vice-présidente des Communications, chez Velodyne Lidar.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

