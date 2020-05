Mediagrif annonce un placement par voie de prise ferme de 10 000 000 $ CA





LONGUEUIL, QC, le 4 mai 2020 /CNW/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat dirigé par Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon »), pour l'achat, dans le cadre d'une prise ferme, de 1 818 200 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société au prix de 5,50 $ CA par action ordinaire (le « prix d'émission ») pour un produit brut d'environ 10 000 000 $ CA (le « placement »).

La Société a octroyé aux preneurs fermes une option (l' « option des preneurs fermes ») pour acheter un nombre additionnel d'actions ordinaires pouvant aller jusqu'à 15,0 % des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement, au prix d'émission. L'option des preneurs fermes peut être exercée en tout ou en partie pour acheter des actions ordinaires sur préavis écrit à la Société à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture du placement.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement à des fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise.

« Alors que nous progressons dans l'exécution de notre plan stratégique, ce placement nous permettra d'accélérer et accroître notre empreinte sur le marché, en particulier aux États-Unis », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif. « Avec la demande croissante pour nos solutions de commerce électronique et d'approvisionnement stratégique, le moment ne pouvait pas être mieux choisi et place la société dans une position favorable pour sa croissance future. Les événements récents ont mis en évidence l'importance pour les entreprises de numériser leurs écosystèmes commerciaux et nos solutions sont parfaitement adaptées pour répondre à ce besoin critique ».

La Société a convenu d'accorder aux preneurs fermes une commission en espèces équivalant à 6,0 % du produit brut du placement (y compris l'option des preneurs fermes) et d'émettre aux preneurs fermes des bons de souscription (les « bons de souscription du courtier ») correspondant à 5,0 % du nombre d'actions ordinaires vendues dans le cadre du placement (y compris l'option des preneurs fermes), dus à la date de clôture du placement.

Le placement sera réalisé (i) au moyen d'une dispense de placement privé dans toutes les provinces et territoires du Canada, (ii) sur la base d'un placement privé aux États-Unis conformément aux dispenses des exigences d'inscription du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et (iii) à l'extérieur du Canada et des États-Unis sur une base qui ne requiert pas la qualification ou l'enregistrement d'aucun des titres de la Société en vertu de lois nationales ou étrangères sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf si elles sont enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou si une exemption d'enregistrement est disponible.

Le placement devrait clôturer le ou vers le 21 mai 2020 ou à toute autre date convenue par la Société et Echelon et est assujetti aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation des autorités en valeurs mobilières et de la Bourse de Toronto.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de commerce électronique et de places de marché interentreprises sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 500 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur nos activités. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Tous les montants sont en dollars canadiens.

