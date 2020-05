Une société de technologie de Minneapolis lance un kiosque révolutionnaire favorisant la santé et la sécurité et réduisant la propagation de la COVID-19





Le produit facilite la réouverture sécuritaire des entreprises et des organismes des secteurs public et privé

Il assure la conformité de la température corporelle et de l'assainissement des mains, le contrôle des entrées et la surveillance optionnelle du port de masque

MINNEAPOLIS, 4 mai 2020 /CNW/ - Municipal Parking Services, Inc. (MPS) annonce aujourd'hui le lancement du premier et du seul système automatisé qui contribue à réduire la propagation asymptomatique de la COVID-19 dans les endroits publics et privés en détectant les températures élevées, en évaluant l'assainissement des mains et en contrôlant les accès.

Connu sous le nom de Sentry Health Kiosktm, le système s'inspire de la gamme de produits intelligents sans contact que la société propose pour le stationnement, qui ont été implantés dans des municipalités et des campus universitaires du monde entier. Le Sentry Health Kiosktm est un kiosque sans contact qui établit et communique automatiquement la température corporelle, impose l'assainissement des mains et gère les droits d'accès tout en créant un registre d'audit détaillé.

Le système tire parti des technologies brevetées de MPS pour offrir aux consommateurs, aux employés et aux employeurs la tranquillité d'esprit et la sécurité qui sont les meilleures de leur catégorie. Disposant d'une fonction de reconnaissance faciale en option, il sert aussi à des fins de conformité lorsque le port d'un masque est requis.

« Des études démontrent que la plupart des personnes infectées par la COVID-19 sont asymptomatiques, rendant inadéquats -- au mieux -- les appareils qui ne font que prélever la température », déclare Joe Caldwell, fondateur de Sentry Health. « Selon les experts, le meilleur moyen de protection et d'atténuation de la propagation du virus est le lavage des mains. Sentry Health Kiosk est le seul système qui assure les deux étapes, à savoir la lecture de la température et la vérification de l'assainissement des mains. Si une personne ne réussit pas celles-ci, son accès est tout simplement refusé », ajoute Caldwell.

La technologie permet aussi la réalisation d'enquêtes de santé personnelle et l'échange de renseignements, notamment grâce à la fonction d'appels vidéo sur place ou à distance au moyen de l'écran intelligent interactif du kiosque.

La société MPS augmente considérablement sa capacité pour répondre à la forte demande envers ce kiosque.

Elle fera don de 5 % des bénéfices de Sentry Health afin de fournir des kiosques aux banques alimentaires et à d'autres organismes à but non lucratif.

À propos de Municipal Parking Services (MPS)

Fondé en 2009, MPS est un chef de file en matière de systèmes d'application et de paiement sans contact au bénéfice des organismes privés et publics. Sentry Health Kiosk est une division de MPS qui se concentre sur les technologies de détection et de prévention destinées aux détaillants, aux fabricants, aux établissements publics, aux établissements scolaires, aux établissements de santé de même qu'aux secteurs du sport et du divertissement.

Consultez le site www.sentryhealth.life pour obtenir plus de détails et connaître les caractéristiques techniques des produits. Consultez le site www.mpspark.com pour en savoir plus à propos de Municipal Parking Services.

Personne-ressource : Joe Caldwell joe@mpspark.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1163291/Sentry_Health_Kiosk_Lobby_image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1163292/Sentry_Health_Hand_sanitizer_image.jpg

SOURCE Sentry Health

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 14:51 et diffusé par :