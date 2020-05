Kavalan met en place une offre d'entrée de gamme pour conquérir de nouveaux marchés





La série promet une qualité signature à un bon prix

TAIPEI, Taïwan, 4 mai 2020 /CNW/ - Kavalan, non contente d'un seul whisky d'entrée de gamme, vient d'annoncer la création d'une nouvelle série de produits en entrée de gamme au sein de son portefeuille aux côtés des séries Kavalan actuelles comme Solist et Rare Sherries.

Cette nouvelle série, baptisée Distillery Select (700 ml, 40 % ABV), offre dès l'amorce un whisky qui illustre l'art consommé du mélange du distillateur.

Comme l'explique le chef de la direction, YT Lee, la série Distillery Select a été élaborée pour le plaisir à la fois des débutants et des connaisseurs de whisky.

« Dès cette gamme d'entrée, les amateurs de whisky ont tout le bénéfice du savoir-faire de notre équipe à un prix surprenant. En fait, nous avons procédé un peu différemment. Nous avons d'abord recherché le profil aromatique, plutôt qu'un fût particulier. »

« Pour le premier whisky de la gamme, nous avons mis l'accent sur les fruits tropicaux et, pour le deuxième, les notes florales et végétales. Chaque whisky met en valeur différentes facettes du caractère unique de Kavalan. Chaque expression offre une grande qualité à un prix avantageux. »

Vieilli dans des fûts de remplissage de qualité pour faire apprécier le climat subtropical de Taïwan, le whisky tire son nom du whisky inaugural lancé il y a quelques années et appelé aujourd'hui Distillery Select No. 1.

Sous cette appellation, le Distillery Select No. 1 a remporté deux médailles d'or, successivement, à la San Francisco World Spirits Competition de 2019 et 2020, devant le No. 2 lancé à Taïwan le 29 avril.

D'autre part, le Distillery Select No. 1 a été reconditionné et sérialisé, la bouteille arborant une nouvelle étiquette, la recette du whisky d'origine étant restée inchangée.

La fierté architecturale de Taïwan, Taipei 101, l'un des plus hauts gratte-ciel du monde, qui incarne l'ampleur de l'ambition taïwanaise, a prêté en quelque sorte sa silhouette à la bouteille de Kavalan, en forme de 101, l'expression du summum de l'excellence recherché par la distillerie.

Notes de dégustation

Kavalan Distillery Select No.1 (whisky single malt)

Couleur : nuit ambrée

Nez : délicat et soyeux, plein de saveurs de fruits tropicaux mûrs, de notes florales parfumées et de vanille chaude

En bouche : élégant, parfaitement équilibré et facile à boire; des couches riches et complexes de caramel écossais, de caramel crémeux et de vanille créent un goût doux et épais à plusieurs couche qui se prolonge longtemps en finale

Le deuxième whisky de la gamme, Kavalan Distillery Select No. 2 (700 ml), lancé officiellement à Taïwan, le 29 avril, au prix public conseillé de 1 000 NT$, qui sera bientôt disponible dans le monde entier, possède un arôme profond et une irrésistible complexité florale et végétale, mêlant en couches riches des notes boisées et épicées.

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan, la première distillerie de Taïwan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, prend sa source dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée et se trouve agrémenté par les brises venant de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Nommée d'après l'ancien comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits nous ont valu un palmarès comptant plus de 400 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com.

