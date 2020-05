Kavalan crée des whiskies d'entrée de gamme pour conquérir un marché plus large





La gamme promet une qualité singulière à un prix abordable

TAIPEI, Taïwan, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- N'étant guère satisfait de ne pas offrir un whisky d'entrée de gamme, Kavalan a désormais annoncé la création d'une nouvelle gamme de whiskies à prix abordable pour étoffer son portefeuille aux côtés des gammes Kavalan existantes comme Solist et Rare Sherries.

Distillery Select Series (700 ml et un degré alcoolique de 40 %) se positionne comme le premier whisky d'entrée de gamme offrant un art du mélange de qualité supérieure.

Le PDG, M. YT Lee, a déclaré que Distillery Select Series avait été conçue pour satisfaire aussi bien les novices que les connaisseurs de whisky.

« Dans cette gamme, les buveurs bénéficieront de l'excellent savoir-faire de notre équipe à un prix surprenant. Nous sommes en train de faire les choses un peu différemment. Nous recherchons d'abord le profil de saveur plutôt qu'un fût particulier », déclare-t-il.

« Pour notre premier whisky, nous mettons l'accent sur les fruits tropicaux tandis que pour le second, ce sont les notes florales et herbacées qui dominent. Chaque whisky de cette gamme présente différentes facettes du caractère distinct de Kavalan. Chaque expression offre une qualité supérieure à un prix abordable », ajoute-t-il.

Vieillie dans des fûts de remplissage de qualité pour mettre en valeur le climat subtropical de Taïwan, la gamme tire son nom du whisky inaugural lancé précédemment, qui est maintenant connu sous la dénomination Distillery Select No. 1.

No. 1 a remporté deux médailles d'or aux éditions 2019 et 2020 du Concours mondial des spiritueux de San Francisco, et il est suivi par Distillery Select No. 2, qui a été lancé à Taïwan le 29 avril.

No.1 a été reconditionné et sérialisé avec une nouvelle étiquette sur le devant de la bouteille. Cependant, la recette du whisky d'origine n'a pas été altérée.

Étant la fierté architecturale de Taïwan et l'un des gratte-ciel les plus hauts du monde, Taipei 101 symbolise l'ampleur de l'ambition taïwanaise. La bouteille en forme du 101 de Kavalan témoigne du niveau d'excellence que vise la distillerie.

Notes de dégustation

Kavalan Distillery Select Single Malt Whisky No.1

Couleur : Ambre de minuit

Nez : Délicat et soyeux. Plein de parfum de fruits tropicaux mûrs, des notes florales parfumées et de la vanille réconfortante.

Palais : Élégant, parfaitement équilibré et facile à boire. Des couches riches et complexes de caramel écossais, de caramel crémeux et de vanille créant un goût multicouche doux et épais qui se prolonge longuement vers la fin.

Le deuxième whisky de la gamme, Kavalan Distillery Select No. 2, a été officiellement lancé à Taïwan le 29 avril à un prix de vente conseillé de 1 000 nouveaux dollars de Taïwan pour la bouteille de 700 ml. No. 2 est intensément aromatique : il dégage une complexité florale et herbacée irrésistible et un mélange de notes boisées et épicées en de riches couches. No. 2 sera bientôt mis en vente dans le monde entier.

À propos de la distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Vieilli dans un milieu extrêmement humide et chaud, notre whisky puise dans les eaux de fonte de Xueshan (la montagne enneigée), et s'enrichit des vents marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskies de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 400 médailles d'or et des distinctions supérieures des concours les plus compétitifs du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com.

Suivez-nous sur Instagram et Twitter pour connaître les dernières nouvelles et informations : @kavalanwhisky.

Contact média :

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1162488/Kavalan_Distillery_Select_Series.jpg

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 13:55 et diffusé par :