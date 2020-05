Objet : Reprise des cours de moto, moto à trois roues et cyclo





REPENTIGNY, QC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des écoles de conduite du Québec désire porter à l'attention du public à certains éléments importants reliés directement à son industrie. Nous comprenons très bien les mesures sanitaires prises par notre gouvernement cependant, au sein de notre industrie, plusieurs écoles de conduite offrent des formations de motocyclistes.

Or, il s'avère que l'offre de ces services et la période d'apprentissage sont saisonniers et de courte durée.

De plus, nous aimerions que soit pris en considération qu'il est facile de maintenir une distanciation sociale de plus de 2 mètres entre chaque candidat et de maintenir un haut niveau d'hygiène entre les formateurs et les clients. Tout d'abord, la formation théorique se dispense en ligne entraînant aucune proximité.

Voici les solutions proposées pour la réouverture des écoles de conduite moto, moto à trois roues et cyclomoteurs.

Équipement et matériel de protection requis :

Accès à des installations sanitaires permanentes ou temporaires (toilettes chimiques)

temporaires (toilettes chimiques) Lavabo portatif ou produit nettoyant pour le lavage des mains

produit nettoyant pour le lavage des mains Avoir à porter de tous des masques et des gants à utiliser au besoin

Produits désinfectants et essuie-tout

Poubelle

Attitudes comportementales :

Questionnaire portant sur les habitudes de vie des 14 derniers jours et sur les symptômes

Refuser tout client ayant voyagé au cours des 14 derniers jours et/ou présentant des symptômes de rhume ou de grippe

Distanciation sociale à 2 mètres minimum

Prise de présence sous forme de vidéo ou vocal ou signature électronique

Désinfection des commandes, des cadrans, du siège et du réservoir à essence de la moto entre chaque client

Recommander de changer les motos entre participants seulement aux pauses s'il n'y a pas de difficulté d'apprentissage

Réserver les bidons d'essence pour chaque moniteur ou désinfecter le bidon entre utilisation

Aucun accès aux clients dans les remorques (espace clos)

Paiement sans contact, signature électronique

Aucun prêt d'équipement de protection (gants, casque, veste, etc.)

En cas de pluie, chaque participant prendra sa pause dans son véhicule

Restreindre l'accès à l'école de conduite seulement au personnel enseignant et administratif.

Par conséquent, nous prions les autorités concernées à autoriser l'industrie des écoles de conduite à offrir la formation de la classe 6A (moto), 6D (trois-roues) et 6E (cyclomoteur) en même temps que la réouverture des commerces.

Dans l'attente d'une approbation à cette réouverture dans les plus brefs délais, veuillez accepter nos sincères salutations.

