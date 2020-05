Contribution de 200 000 $ octroyée à Centraide United Way Canada pour appuyer les Canadiens les plus vulnérables





Le don de Co-operators viendra en aide aux communautés touchées par la COVID-19.

GUELPH, ON, le 4 mai 2020 /CNW/ - Le Groupe Co-operators limitée a annoncé une contribution de 200 000 $ pour venir en aide aux Canadiens les plus vulnérables touchés par la COVID-19. Cette aide financière vient s'ajouter à la campagne de dons organisée chaque année par la coopérative de services financiers qui, en 2019, a permis de récolter plus de 675 000 $ par l'intermédiaire des dons versés par les employés et l'entreprise.

L'enveloppe de 200 000 $, qui sera distribuée parmi 28 agences de Centraide United Way Canada dans des localités où Co-operators possède des bureaux, traduit l'engagement de la coopérative à offrir résilience et bien-être aux communautés d'ici.

Les mesures de distanciation physique compromettent l'accès des aînés et des personnes vulnérables aux services d'aide et de soutien dont ils ont grandement besoin. Ainsi, l'argent versé donnera à Centraide United Way Canada des moyens de déployer ses programmes de grande importance.

« D'un océan à l'autre, les organisations caritatives et à but non lucratif, ainsi que les communautés qu'elles appuient, font face à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Pour contribuer à renforcer la résilience des Canadiens et de leurs communautés, nous sommes ravis de faire un don à Centraide United Way Canada en appui aux personnes et aux organisations sur le terrain qui luttent contre cette crise inédite », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators.

« Maintenant plus que jamais, il est primordial d'unir nos efforts afin de protéger les personnes les plus vulnérables au sein de nos communautés et nous sommes reconnaissants à Co-operators pour son soutien généreux », déclare Dan Clement, président-directeur général, Centraide United Way Canada. « Co-operators est un partenaire précieux et de longue date. Grâce à ce don supplémentaire, nous serons en mesure de nous assurer que les personnes les plus vulnérables ont accès aux essentiels de la vie et que les partenaires et agences communautaires peuvent continuer à accomplir leur travail vital au sein des communautés locales partout au pays. »

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 47,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

À propos de Centraide United Way Canada

Depuis 1919, Centraide United Way se consacre à créer pour tous les Canadiens et Canadiennes un cadre de vie meilleur dans les diverses localités au pays. Fondé en 1939, Centraide United Way Canada exerce un leadership à l'échelle pancanadienne et soutient un réseau fédéré de Centraide et de United Way servant plus de 5 000 communautés canadiennes. Ensemble, nous formons un réseau pancanadien de bâtisseurs locaux visant à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables aujourd'hui et à bâtir des communautés fortes et prospères pour tous et toutes.

