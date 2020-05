Déclaration de la FCEI au sujet de la réouverture graduelle de l'économie





OTTAWA, le 4 mai 2020 /CNW/ - La FCEI tient à saluer la reprise graduelle de l'économie qui débutera aujourd'hui dans certaines provinces. Ce déconfinement se déroule dans un contexte économique où 80 % des PME canadiennes sont partiellement ou complètement fermées alors que seulement 20 % sont complètement ouvertes. Il est d'autant plus inquiétant de constater que 40 % d'entre elles pensent devoir fermer de manière permanente si les restrictions actuelles sont maintenues jusqu'à la fin mai.

La FCEI se réjouit que des provinces permettent à quelques commerces de servir de nouveau leur clientèle à partir d'aujourd'hui. Le Québec et le Manitoba semblent mener le bal avec des mesures de réouverture significatives, dont l'autorisation pour plusieurs détaillants de reprendre leurs activités. Dorénavant, les Canadiens n'auront plus à faire obligatoirement la queue devant les grands détaillants tels que Walmart et Costco pour s'acheter des articles comme un t'shirt ou une poêle à frire. Ils pourront le faire directement dans un petit commerce près de chez eux.

Nous avons appris énormément depuis les 6 dernières semaines. La Colombie-Britannique s'est montrée bien plus raisonnable au cours de cette pandémie, permettant à plusieurs PME (incluant les commerces de détail) de poursuivre leurs activités à condition qu'elles s'ajustent et mettent en place des mesures de protection importantes.

Les PME ont la conviction qu'elles peuvent jouer un rôle important pour limiter la propagation de la COVID-19. Elles sont plus à même d'adapter leurs activités aux besoins de distanciation sociale puisqu'elles servent moins de clients que les grandes enseignes. En s'inspirant de qui est déjà appliqué dans les épiceries comme la limite du nombre de clients en magasin, la mise en place de stations de lavage ainsi que la création de barrières physiques entre les caissiers et les clients, les PME peuvent faire partie de la solution. Il suffit de leur donner l'occasion.

Toutefois, ce sera une réouverture complexe. Les employés risquent d'être nerveux à l'idée de retourner au travail ou pourraient préférer tout simplement toucher la Prestation canadienne d'urgence. L'approvisionnement en équipements de protection risque aussi d'être difficile. Quant aux employeurs, ils pourraient avoir de la difficulté à définir les nouvelles règles de fonctionnement.

Mon conseil aux gouvernements, aux propriétaires d'entreprise et aux clients : faisons preuve de patience, de prudence et respectons le point de vue de chacun. Nous sommes en terrain inconnu et tout ne sera pas clair et opérationnel dès le premier jour. Il faut aussi continuer d'écouter les recommandations des responsables de la santé publique. La réouverture graduelle de l'économie se poursuivra tant et aussi longtemps que la propagation de la COVID-19 sera limitée. Une résurgence de du coronavirus ou une célébration trop hâtive pourraient entrainer de nouvelles mesures de restriction.

Le service d'assistance téléphonique de la FCEI demeure à la disposition des PME, incluant celles qui ne sont pas membres. Nous offrons des conseils et des informations mises à jour sur les règles de réouverture. Visitez fcei.ca/covid19 ou inscrivez-vous afin de profiter d'une consultation gratuite avec l'un de nos conseillers : fcei.ca/adhesiondecouverte.

L'équipe de la FCEI a reçu 18 000 appels de propriétaires de PME au cours des deux derniers mois, ce qui avoisine presque notre volume d'appels annuel en temps normal. Grâce à nos capacités accrues, nous pouvons maintenant servir davantage d'entreprises à travers le pays. Les PME qui ont besoin d'assistance peuvent compter sur nous.

- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales de la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 13:29 et diffusé par :