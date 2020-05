Soutien à l'achat local - La livraison à vélo maintenant disponible dans VSP





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, on aime et on soutient le commerce local. Grâce au tout nouveau programme de livraison à vélo, les résidents et les résidentes pourront se procurer à distance et recevoir rapidement à domicile les produits d'une vingtaine de commerçants locaux.

« Nous sommes très fiers de pouvoir maintenant offrir sur le territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension la livraison à vélo, une initiative innovante et écologique grâce à laquelle nous pourrons soutenir la vitalité de l'achat local durant la période de la pandémie de la COVID-19 », a déclaré la mairesse de l'arrondissement Mme Giuliana Fumagalli.

Le programme de livraison à vélo permet aux commerces situés sur le territoire de réaliser des ventes à distance avec les consommateurs situés à moins de 3 km et de les faire livrer la journée même ou le lendemain.

L'offre proposée est variée : on retrouve épiceries, boulangeries, librairie, lunetteries, magasins de textiles et de matériaux d'art, de vente et de réparation de téléphones. Parmi les commerces participants, à ce jour, on compte :

Beads Planète Épicerie Loco 7348, rue Saint-Hubert 422, rue Jarry Est



Boucherie Yasmine Fanfare Boulangerie et restaurant 3710, rue Jean-Talon Est 751, rue Jarry Est



Boulangerie Castel Fruiterie Forcier 3455, rue Jean-Talon Est 435, rue Jarry Est



Draperies Saratex et Sam Textiles Genisoft 7195, rue Saint-Hubert 3341, rue Jean-Talon Est



Épicerie Les Récoltes Kama Pigments 1895, rue Bélanger 7442, rue St-Hubert



L'art de voir Marché Méli-Mélo Caraïbe 7569, rue Saint-Hubert 640, rue Jarry Est



La lainerie Lépine Mlles Gâteaux 3884, rue Jean-Talon Est 363, rue Villeray



La Place commune Nicopoulos 7669, Avenue Querbes 299, rue Jean-Talon Est



Librairie L'écume des jours Recycfone+ 420, rue Villeray 3885, rue Jean-Talon Est

Les commerces qui souhaiteraient également bénéficier de ce service peuvent toujours s'inscrire en visitant la page consacrée au programme sur le site montreal.ca.

Ce programme est offert temporairement et gratuitement durant la période de la pandémie de la COVID-19. Ce programme est mis sur pied par l'arrondissement et ses partenaires : Jalon Mtl, l'association des SDC, Coop Carbone, La roue libre, Courant Plus et Livraison vélo Montréal.

