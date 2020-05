Ubisoft(R) annonce une nouvelle ligue nord-américaine sur la scène e-sport de Tom Clancy's Rainbow Six(R)





28 équipes des États-Unis et du Canada participeront à la compétition

MONTREAL, le 4 mai 2020 /CNW/ - Ubisoft® a dévoilé aujourd'hui les détails de sa nouvelle ligue nord-américaine du programme d'e-sport de Rainbow Six®, dont la saison doit commencer à la fin juin 2020. La ligue nord-américaine de Rainbow Six présentera les tournois des deux divisions régionales (pour les États-Unis et le Canada) ainsi que la Open Siege Series, une série de compétitions conçues pour aider les meilleures équipes montantes des deux pays dans leur parcours pour atteindre le rang professionnel. La division US accueillera huit équipes professionnelles qui s'affronteront lors des tournois d'une ligue hors ligne, à Las Vegas, au Nevada.

Pour la première fois sur la scène e-sport de Rainbow Six, le Canada se joindra à la compétition mondiale avec sa propre division. La ligue canadienne accueillera quatre équipes dont les tournois en ligne auront lieu en parallèle à ceux du calendrier de la division US. Afin de promouvoir un écosystème semi-pro solide pour tous les joueurs qui désirent réaliser leurs ambitions, le programme nord-américain d'e-sport de Rainbow Six lance aussi la Open Siege Series; chaque saison, huit équipes par région s'affronteront dans une ligue en ligne accessible pour courir la chance d'atteindre le rang professionnel.

« Nous sommes extrêmement ravis de la nouvelle structure mondiale du programme d'e-sport de Rainbow Six qui accorde la priorité aux investissements et à la régionalisation dans chaque territoire. Nous avons choisi les huit équipes de la division US du programme nord-américain afin de garantir la mise en oeuvre d'une structure stable et dynamique nécessaire à la tenue de tournois hors ligne de qualité supérieure », explique Che Chou, directeur principal des e-sports d'Ubisoft. « Nous établissons le programme d'e-sport de Rainbow Six à Las Vegas pour enraciner notre jeu dans l'un des plus grands centres de divertissement au monde qui, à partir de maintenant, compte sa propre ligue d'e-sport. Nous croyons qu'en ayant la division Canada et les Challenger Leagues respectives aux côtés de la division US, la scène compétitive nord-américaine est maintenant complète et offre d'énormes possibilités aux joueurs de différents niveaux de compétence qui souhaitent réaliser leur rêve d'e-sport. »

Le lancement de la division US et de la division canadienne, en parallèle avec les changements apportés à la Challenger League en Amérique du Nord dans le cadre d'un nouvel écosystème régionalisé, constitue la plus grande évolution de la structure compétitive de Rainbow Six en quatre ans. L'écosystème compétitif est formé de ces trois programmes qui visent à garantir la stabilité et la prospérité à long terme de la scène e-sport de Rainbow Six dans ces régions. La prochaine étape du programme d'e-sport de Rainbow Six en Amérique du Nord comprend d'autres partenaires clés, notamment Acer, Predator et Corsair.

En raison des préoccupations actuelles en matière de santé et sécurité de nos joueurs et de nos employés ainsi que des directives de l'État du Nevada à la date du lancement de la division US, la compétition de la première étape de la saison 2020 se tiendra en ligne. Nous évaluerons toutes les occasions de reprendre notre programme hors ligne à Las Vegas dès que la situation le permettra.

Équipes de la division US pour la saison 2020 :



Spacestation Gaming

TSM

DarkZero Esports

Tempo Storm

eUnited

OxyGen Esports

Disrupt Gaming

Susquehanna Soniqs

Pour en savoir plus sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, veuillez visiter le https://rainbow6.ubisoft.com/.

Pour en savoir plus sur les programmes d'e-sport de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, veuillez visiter le https://rainbow6.ubisoft.com/siege/en-us/esports/.

À propos de Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege qui bénéficie d'une scène e-sport professionnelle prospère et d'une communauté de plus de 55 millions de joueurs inscrits propulse les joueurs dans une plateforme multijoueurs au rythme rapide et en constante évolution axée sur le choix d'agents uniques. Les équipes Rainbow Six doivent faire appel à un bon mélange de stratégie et de destruction pour affronter l'ennemi lors d'un siège en tirant parti des capacités et des gadgets exclusifs mis à leur disposition. L'équipe en défense prépare son environnement en le transformant en forteresse moderne, alors que l'équipe à l'attaque utilise des drones pour obtenir l'information nécessaire à la planification minutieuse de son assaut. Les joueurs peuvent incarner des dizaines d'agents inspirés de véritables agents d'organismes antiterroristes afin de choisir exactement leur façon d'aborder chaque défi. Grâce à l'ajout régulier de nouveaux agents et de cartes géographiques qui raffinent la stratégie et le combat, le caractère imprévisible de chaque manche de Rainbow Six Siege rehausse l'intensité et l'aspect compétitif du jeu.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est une chef de file du développement, de l'édition et de la distribution de divertissements et de services interactifs et détient un grand éventail de franchises de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, les jeux vidéo de la série Tom Clancy's, Rayman, Far Cry et Watch Dogs. Les équipes du réseau mondial de studios et de bureaux d'Ubisoft se sont engagées à concevoir des expériences de jeu originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires, notamment les consoles, les téléphones cellulaires, les tablettes et les ordinateurs. Durant l'exercice 2017-2018, Ubisoft a généré des ventes de 1 732 millions de ?. Pour en savoir plus, visitez le www.ubisoft.com.

©2020 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Tom Clancy's, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques de commerce d'Ubisoft Entertainment aux États-Unis et dans d'autres pays.

SOURCE Ubisoft

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 13:00 et diffusé par :