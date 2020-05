Optimum Groupe financier dévoile d'excellents résultats pour 2019





MONTRÉAL, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Optimum Groupe financier a présenté à nouveau d'excellents résultats financiers lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 30 avril 2020 à l'égard de son exercice 2019.



Le Groupe, dont l'année 2019 marquait le 50e anniversaire, poursuit sa croissance et, pour la première fois de son histoire, réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Pour l'exercice, le rendement sur les capitaux propres s'élève à plus de 11 % et les primes souscrites ont progressé de 10 % alors que le total de l'actif a crû de 13 %.

Par ailleurs, la gestion d'actifs au Canada, en France et aux États-Unis compte près de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2020.

« La rigueur de nos équipes, combinée à la performance de nos filiales, notamment dans les secteurs de la réassurance de personnes, de l'assurance générale et de l'assurance-vie, ont particulièrement contribué à notre succès cette année, » commente Anabelle Blondeau, présidente et chef de la direction.

« Déterminés à poursuivre notre développement de gestion d'actifs à l'international, nous avons procédé en 2019 à l'acquisition des actifs d'une entreprise américaine de gestion d'actifs et à l'addition de son équipe de gestionnaires à nos équipes de Montréal et de Paris. », poursuit madame Blondeau.

Au cours de l'exercice, l'agence AM Best a rehaussé de « A- » à « A » (Excellent) la cote de solidité financière des deux secteurs d'assurance du groupe faisant l'objet d'une notation, la réassurance de personnes et l'assurance de dommages.

Optimum Groupe financier a également décerné le prix de l'Entreprise Optimum 2019 à Optimum Général inc. pour la croissance de son chiffre d'affaires et pour l'amélioration de sa rentabilité qui s'est traduite par un rendement de 14,5 % sur sa valeur de consolidation dans Groupe Optimum inc. Ce prix annuel reconnaît la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe.

À propos d'Optimum Général inc.

Depuis 1976, l'équipe fournit de l'assurance aux Canadiens depuis nos bureaux situés au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Optimum Général inc. est une société de portefeuille canadienne active à travers ses trois sociétés : Optimum Société d'Assurance inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Assurance Agricole inc. Optimum Général inc., de propriété canadienne, est une filiale du Groupe Optimum inc., un groupe financier privé et diversifié avec des opérations internationales. www.optimum-general.com

À propos d'Optimum Groupe financier

Depuis 1969, l'équipe d'experts du Groupe Optimum s'emploie à préserver la sécurité financière de ses clients. International et à propriété privée, il est diversifié dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale, de la réassurance de personnes, de l'actuariat conseil, de la gestion de placements, des technologies de l'information et de l'immobilier. Le Groupe compte plus de 600 employés dans ses filiales, principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires dépasse un milliard de dollars et le total de ses actifs s'élève à 5,4 milliards de dollars. www.groupe-optimum.com

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Louis Fontaine

Vice-président principal, Affaires juridiques et Secrétaire général

Groupe Optimum inc.

+1 514 288-2010

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 13:05 et diffusé par :