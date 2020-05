Résultats de l'élection des administrateurs de Cameco





SASKATOON, Saskatchewan, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de son assemblée générale, tenue le 30 avril 2020, Cameco (TSX:CCO; NYSE:CCJ) a annoncé l'élection de neuf membres à son conseil d'administration.



Les actionnaires ont élu Ian Bruce, Daniel Camus, Donald Deranger, Catherine Gignac, Tim Gitzel, Jim Gowans, Kathryn Jackson, Don Kayne et Anne McLellan.

Candidats En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) Ian Bruce 59 190 962 99,34 % 391 465 0,66 % Daniel Camus 58 678 163 98,48 % 904 264 1,52 % Donald Deranger 59 272 325 99,48 % 310 102 0,52 % Catherine Gignac 59 324 230 99,57 % 258 197 0,43 % Tim Gitzel 59 285 619 99,50 % 296 808 0,50 % Jim Gowans 56 890 226 95,48 % 2 692 201 4,52 % Kathryn Jackson 59 193 286 99,35 % 389 141 0,65 % Don Kayne 56 185 281 94,30 % 3 397 146 5,70 % Anne McLellan 58 452 018 98,10 % 1 130 409 1,90 %

