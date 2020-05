Déclaration - Le ministre de la Défense nationale et le ministre des Anciens Combattants soulignent la Semaine de la santé mentale





OTTAWA, le 4 mai 2020 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner la Semaine de la santé mentale :

« Du 4 au 10 mai, c'est la Semaine de la santé mentale au Canada : une campagne nationale annuelle qui contribue à modifier les croyances et les perceptions en matière de santé mentale, et à promouvoir des comportements qui favorisent le bien-être.

Cette année, le thème de la Semaine de la santé mentale au Canada est les liens sociaux, ce qui est particulièrement approprié en cette année sans précédent. Alors que le Canada et le monde s'adaptent à un nouveau mode de vie, qui laisse entrevoir de nombreux inconnus, beaucoup d'entre nous éprouvent de l'anxiété et se sentent déconnectés. Il est plus important que jamais de tendre la main aux autres, tandis que nous découvrons tous de nouvelles façons de rester connectés les uns avec les autres. Cela peut être aussi simple que de téléphoner à quelqu'un pour prendre des nouvelles ou de lui envoyer un message par courrier électronique. Ces simples gestes demeurent d'excellents moyens de communiquer et d'entretenir nos relations au jour le jour. Nous félicitons l'Association canadienne pour la santé mentale pour son travail de sensibilisation et de soutien à l'égard des initiatives en matière de santé mentale.

Une conversation sérieuse est un moyen important de se soutenir mutuellement. Les changements apportés par la COVID-19 peuvent causer du stress et exercer une pression supplémentaire sur les familles. C'est pourquoi il est important d'entretenir des liens sociaux et de prendre le temps de se demander les uns les autres : « Comment ça va vraiment? ». Lorsque vous vous surprenez à répondre simplement « ça va bien », alors que ce n'est peut?être pas le cas, mettez-vous au défi de dire à quelqu'un comment vous vous sentez réellement. La pratique de la distanciation physique ne doit pas nous empêcher de continuer à trouver des moyens de nous rapprocher les uns des autres.

La santé mentale et le bien-être ne signifient pas seulement l'absence de maladie mentale. C'est pour cela que nous accordons autant d'importance à la santé mentale des membres de l'Équipe de la Défense et des vétérans qu'à leur santé et leur forme physiques. Les membres des Forces armées canadiennes, les vétérans et leur famille, ainsi que les employés civils ont accès à des services de counseling gratuits et confidentiels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-800-268-7708 ou au 1-800-567-5803 (ATS).

Cette semaine, nous encourageons les membres de l'Équipe de la Défense, nos vétérans et leur famille à prendre contact avec d'autres personnes et à s'informer à leur sujet, ainsi qu'à prendre soin de leur propre bien-être.

Prenons le temps de communiquer et de #ParlerPourVrai les uns avec les autres. »

Liens connexes



Services de santé mentale des Forces armées canadiennes

En route vers la préparation mentale

Énergiser les forces : le programme de promotion de la santé des FAC

Santé mentale et bien-être à ACC

Transition à ACC : Chaque chemin emprunté est différent

Services de bien-être et moral des Forces canadiennes

Programme d'aide aux membres des Forces canadiennes

Association canadienne pour la santé mentale

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 11:56 et diffusé par :