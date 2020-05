Trop tôt pour déconfiner Montréal

Le chef de l'opposition officielle M. Pierre Arcand, a convoqué les médias, ce matin, devant le CHSLD Vigi Mont-Royal l'un des plus touchés par la Covid-19. Le député de Mont-Royal-Outremont juge que le déconfinement annoncé pour la région...

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, ainsi que Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine du...