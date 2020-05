Avec Matterport, l'iPhone peut désormais capturer en 3D





La technologie brevetée du groupe rend désormais accessible la capture et le partage d'espaces 3D aux utilisateurs d'iPhone

SUNNYVALE, Californie, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- Matterport, le leader du marché de la capture de données spatiales, est heureux d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle application permettant de transformer son iPhone ou son iPad en dispositif de capture 3D. Elle est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store d'Apple.

Cette application révolutionne la création, l'édition et le partage de jumeaux numériques d'espaces physiques. Grâce à Matterport, il est en effet désormais rapide et facile de capturer depuis son iPhone ou son iPad un espace en 3D, de le personnaliser avec des notes écrites, des liens URL, des images ou des vidéos intégrées, et enfin de le partager sous forme de visite virtuelle. Les visiteurs ont ainsi accès à un jumeau 3D et immersif de l'espace scanné, donnant l'impression d'y être en personne. Ils peuvent même mesurer numériquement les murs, les portes, les fenêtres ou encore les meubles s'y trouvant.

RJ Pittman, CEO de Matterport, déclare : « Avec nos milliards de m2 scannés dans plus de 80 pays, Matterport s'est imposé comme la norme de capture 3D du monde bâti. Aujourd'hui marque la première étape de notre projet consistant à rendre accessible aux milliards d'utilisateurs de smartphones nos technologies avancées de capture de données spatiales et notre intelligence artificielle Cortex. Notre application pour iPhone est facile à utiliser avec ses amis, sa famille ou ses collègues. »

L'application Matterport pour iPhone présente de multiples avantages tant dans la vie personnelle que professionnelle : chacun peut capturer et partager les lieux qui lui sont importants, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale de sa maison, d'un endroit qu'il fréquente ou d'un espace incroyable qu'il a connu en vacances ; les agents immobiliers peuvent scanner une propriété presque aussi facilement que s'ils prenaient des photos ; les propriétaires peuvent partager un jumeau numérique de leur cuisine pour obtenir un devis de rénovation ou scanner les dommages afin de les envoyer à leur compagnie d'assurance ou encore proposer une visite libre permettant de trouver des locataires ou acheteurs potentiels ; les décorateurs d'intérieur peuvent s'assurer grâce à la fonction mesure que l'ameublement prévu convient ; les entrepreneurs peuvent documenter efficacement les étapes de la progression du processus de construction ou de rénovation ; les hôteliers et restaurateurs peuvent développer des visites immersives afin d'améliorer leur taux de réservation ; les entreprises peuvent proposer un aperçu de leurs bureaux afin de faciliter le recrutement, l'embauche, l'orientation la construction de la culture d'entreprise ; etc.

Japjit Tulsi, Directeur de la Technologie de Matterport, ajoute : « Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé dur pour améliorer la capacité de notre plateforme à prendre en charge les captures 3D réalisées par une gamme de nouveaux appareils. L'application Matterport pour iPhone marque une étape importante dans notre capacité à créer des jumeaux numériques 3D époustouflants à partir de n'importe quel espace du monde réel et en utilisant le smartphone se trouvant dans votre poche. »

L'application Matterport pour iPhone fait appel à Cortex, l'intelligence artificielle et réseau neuronal de deep learning breveté du groupe. Cortex analyse les données spatiales 3D capturées par la caméra Pro2, produit phare de Matterport, mais aussi par une grande variété d'appareils tiers (Lidar, 360, ...) et maintenant des smartphones. Grâce aux millions d'espaces capturés, Cortex recréé des jumeaux numériques 3D cohérents, précis et gère des tâches complexes (reconstruction 2D à 3D, traitement d'image avancé, correction automatique des couleurs, étiquetage des objets et des pièces, ...). Cortex peut même générer automatiquement, à partir du jumeau numérique, des galeries de photos à usage professionnel et des vidéos partageables, les mesures et les dimensions d'espaces complexes et le floutage automatique des visages pour préserver l'intimité.

À propos de Matterport

Matterport est leader sur le marché de la capture 3D et des données spatiales. Sa mission est de numériser et indexer le monde bâti, tout en faisant évoluer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les lieux qu'ils habitent et explorent. La plateforme de données 3D tout-en-un de Matterport permet à quiconque de transformer un espace physique en un jumeau numérique immersif, et de le partager avec d'autres pour créer du lien et collaborer en 3D. En dix ans, les clients du groupe (Redfin, HH Angus, Sotheby's, Arup et Marriott, entre autres) ont capturé des milliards de mètres carrés dans plus de 80 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site matterport.com pour parcourir la galerie de jumeaux numériques ou encore explorer une collection mondiale d'espaces en 3D Destination : Everywhere.

Retrouvez Matterport sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

