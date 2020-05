Matterport rend possible la capture 3D par iPhone





La technologie 3D brevetée de la Société permet aux utilisateurs de créer et de partager des modèles d'espaces 3D à partir de leur iPhone pour la première fois

SUNNYVALE, Californie, 4 mai 2020 /CNW/ - Matterport, le chef de file de l'industrie de la capture 3D et des données spatiales, a lancé aujourd'hui l'application Matterport pour iPhone, un moyen révolutionnaire de créer, de modifier et de partager des jumeaux numériques 3D très fidèles de n'importe quel espace physique. Grâce à l'application de capture Matterport, les détenteurs de iPhone ont maintenant une manière rapide et facile de capturer un environnement 3D, de le personnaliser à l'aide de notes intégrées, de liens, d'étiquettes ou de vidéos et de le partager en un seul clic. Les visiteurs peuvent ensuite explorer ces espaces en immersion 3D, comme s'ils y étaient réellement. Ils peuvent même mesurer les murs, les portes, les fenêtres ou les meubles de façon numérique. L'application de capture Matterport, qui est offerte dès aujourd'hui dans l'App Store d'Apple, est également compatible avec les iPad.

« En capturant des milliards de mètres carrés d'espace dans plus de 80 pays, Matterport a instauré la norme en matière de capture 3D pour la numérisation du monde construit. Aujourd'hui, nous franchissons le premier pas pour permettre à des milliards d'utilisateurs de téléphones intelligents d'essayer Matterport par eux-mêmes », a déclaré RJ Pittman, premier dirigeant de Matterport. « Matterport pour iPhone présente au monde entier nos technologies avancées en matière de capture de données spatiales et de l'IA de Cortex sous la forme d'une application conviviale qui permet à chacun de capturer et de partager des espaces 3D avec ses amis, sa famille ou ses collègues. »

Une fois l'application de capture Matterport téléchargée, ses fonctionnalités puissantes sont prêtes à être utilisées de plusieurs manières différentes :

Pour les agents immobiliers, effectuer la capture d'une propriété est presque aussi facile que de prendre des photos à l'aide de leur iPhone; ils peuvent ensuite créer et publier un jumeau numérique 3D fiable de cette propriété.

Les propriétaires peuvent partager un jumeau numérique de leur cuisine pour obtenir un devis de rénovation, ou effectuer une capture des dégâts après un sinistre pour l'envoyer à leur compagnie d'assurances afin d'obtenir un devis de réparation plus précis.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent partager le jumeau numérique qu'ils ont créé avec des amis et des collègues, mais aussi avec de potentiels locataires, propriétaires, et autres personnes.

Les architectes d'intérieur peuvent créer une copie numérique d'un espace, qu'ils peuvent ensuite utiliser pour s'assurer que l'ameublement y entre.

Les entrepreneurs peuvent documenter efficacement les étapes de leur progression au cours d'un processus de construction ou de rénovation.

Les propriétaires peuvent créer des visites virtuelles immersives de leurs espaces afin d'améliorer leur taux de réservation sur les sites de location.

Les entreprises peuvent facilement capturer un jumeau numérique 3D de leur bureau pour faciliter le recrutement, l'embauche, l'orientation, l'aménagement de l'espace et la création d'une culture d'entreprise.

Chacun peut capturer et partager les lieux qui lui tiennent à coeur, qu'il s'agisse d'une pièce particulière de sa maison, d'un endroit qu'il fréquente ou d'un espace incroyable qu'il a découvert en vacances.

« Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire progresser la capacité de la plateforme Matterport afin qu'elle prenne en charge la capture 3D à partir d'une gamme de nouveaux appareils de capture numérique. Matterport pour iPhone marque une étape importante dans la capacité de créer de stupéfiants jumeaux numériques 3D de n'importe quel espace à l'aide d'un téléphone intelligent qui tient dans votre poche », a déclaré Japjit Tulsi, DPT de Matterport.

Matterport pour iPhone est alimenté par Cortex, plateforme d'IA et réseau neuronal d'apprentissage profond breveté par la Société. L'application analyse les données spatiales 3D capturées par la caméra flagship Pro2 de Matterport et par un large éventail de dispositifs, y compris des caméras lidar, des caméras à 360 degrés et, depuis peu, des téléphones intelligents. Cortex, qui a déjà capturé des millions d'espaces, crée des jumeaux numériques 3D cohérents et précis, en plus d'effectuer des tâches complexes, dont la reconstruction 2D et 3D, le traitement d'images avancé, la correction automatique de la couleur, l'étiquetage de l'espace et des objets, etc. Cortex peut même générer des galeries d'images à l'allure professionnelle ainsi que des vidéos partageables directement à partir du jumeau numérique; il peut également fournir les mesures et les dimensions d'espaces entiers et flouter automatiquement les visages humains pour protéger la vie privée.

Pour plus de renseignements sur Matterport pour iPhone, veuillez consulter la page https://www.matterport.com.

À propos de Matterport

Matterport, chef de file de l'industrie de la capture 3D et des données spatiales, a pour mission de numériser et d'indexer le monde construit et de faire progresser la manière dont les gens interagissent avec les lieux qu'ils habitent et qu'ils explorent. La plateforme de données 3D tout-en-un de Matterport permet à tout utilisateur de créer un jumeau numérique immersif à partir d'un espace physique et de le partager avec d'autres personnes pour assurer une connexion et une collaboration en 3D. En moins de 10 ans, des clients comme Redfin, HH Angus, Sotheby's, Arup et Marriott ont capturé des milliards de mètres carrés d'espaces, répartis dans plus de 80 pays.

Pour en savoir plus, visitez matterport.com, consultez une galerie de jumeaux numériques ou explorez une collection épurée d'espaces 3D sur la page Destination : Everywhere.

