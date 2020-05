L'Oréal Canada fait don de gels désinfectants pour les mains à la Société canadienne du sang afin d'aider à protéger les donneurs et le personnel de première ligne pendant la pandémie de COVID-19





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son plan pour soutenir la lutte contre la COVID-19, L'Oréal Canada fera don à la Société canadienne du sang de milliers de gels désinfectants pour les mains. Les gels seront distribués aux centres de collecte du pays au cours des trois prochains mois afin d'aider à protéger les donneurs et les travailleurs de première ligne.

Lorsque Cosmetics Alliance Canada a appelé ses membres à produire et à distribuer des gels désinfectants pour les mains afin de venir en aide aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et autres intervenants pendant la pandémie de COVID-19, L'Oréal Canada était heureux d'être de service.

Frank Kollmar, Président et directeur-général de L'Oréal Canada, a déclaré qu '« il était important pour L'Oréal Canada de se mobiliser et d'aider un organisme de santé essentiel comme la Société canadienne du sang. Leur mission, en tant que chaîne de vie du Canada, est de la plus haute importance pour les Canadiens et ce don est notre façon de reconnaître leur rôle important. C'était un ajout naturel à notre Plan de solidarité COVID-19, qui comprend le don de gels désinfectants pour les mains et de produits de soin de la peau aux hôpitaux, aux professionnels de la santé de première ligne et aux organismes de bienfaisance qui aident les femmes vulnérables. "

Le Dr Graham Sher, chef de la direction de la Société canadienne du sang, souligne pour sa part que nous vivons une période sans précédent. «?Malgré cela, notre personnel dévoué ainsi que nos incroyables donneurs et bénévoles continuent de se présenter jour après jour à nos centres de donneurs du pays afin que les patients puissent recevoir les produits sanguins vitaux dont ils ont besoin.?»

«?La santé et le bien-être de notre personnel de première ligne sont l'une de nos grandes priorités et nous sommes reconnaissants à L'Oréal Canada de nous aider dans le renforcement de nos mesures sanitaires, qui incluent une bonne hygiène des mains, poursuit le Dr Sher. Les donneurs, employés et bénévoles qui franchissent nos portes peuvent avoir l'assurance que nous avons pris des mesures proactives pour limiter le risque d'infection.?»

Depuis mars 2020, L'Oréal Canada a réorganisé ses opérations de production à Montréal pour fabriquer des gels hydro-alcooliques et les distribuer gratuitement à ceux qui sont en première ligne, dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Le Plan de solidarité, également lancé en Europe, en Asie et aux États-Unis par le Groupe L'Oréal, vise à soutenir différentes parties prenantes qui se battent en première ligne pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Cette liste comprend les hôpitaux et les professionnels de la santé, les salons de coiffure, les distributeurs et les fournisseurs ayant le statut de micro-entreprise ou de PME, qui sont particulièrement exposés et fragiles face à la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 et les associations qui soutiennent les populations vulnérables ou défavorisées - en particulier , les femmes en situation de violence domestique: https://www.loreal.ca/en-ca/media/press-releases/2020/march/l-oreal-canada-launches-a-canada-wide-coronavirus-solidarity-program

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars en 2019 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 37 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et a lancé le programme de soutien Femmes en numérique en 2019.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif indépendant du gouvernement. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires, elle offre des services dans le domaine du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui fait partie de la chaîne de vie du Canada en facilitant l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang entretient une relation unique avec Héma-Québec, l'organisme québécois qui fournit les produits sanguins pour les patients et gère le registre des donneurs de cellules souches de la province. Les deux organismes travaillent en étroite collaboration et partagent les produits sanguins en cas de besoin. Pour en savoir plus sur la réponse de la Société canadienne du sang à la COVID-19, allez à sang.ca/covid19.

