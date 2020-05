Lowe's Canada prolonge le paiement de la prime temporaire sur le taux horaire pour tout le mois de mai





Les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt cherchent encore à embaucher plus de 3 000 associés saisonniers et permanents partout au pays

BOUCHERVILLE, QC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Tandis que la pandémie de la COVID-19 se poursuit, Lowe's Canada annonce qu'elle prolonge le paiement de la prime temporaire de 2 $/heure offerte aux associés à salaire horaire (à temps plein, à temps partiel et saisonniers) admissibles travaillant dans ses magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt corporatifs, dans ses centres de relation client et dans ses établissements de la chaîne d'approvisionnement au Canada, et ce, pour les heures qu'ils travailleront pendant le mois de mai.

« Nous sommes fiers du travail acharné et du dévouement de notre équipe pour continuer de fournir à nos clients et communautés les produits et services essentiels, ainsi que le soutien, dont ils ont besoin en cette période sans précédent. En prolongeant la prime temporaire sur le taux horaire à tout le mois de mai, nous souhaitons continuer d'appuyer nos associés, qui pourraient vivre des moments difficiles, et reconnaître leur résilience et les efforts incroyables et inlassables qu'ils déploient pour servir nos clients, et ce, tout en adaptant nos façons de faire à notre nouvelle réalité », a déclaré Tony Hurst, président de Lowe's Canada.

La campagne d'embauche printanière de Lowe's Canada continue de battre son plein

Comme les quincailleries sont considérées comme des commerces essentiels partout au pays, les magasins corporatifs du réseau Lowe's Canada demeurent ouverts, sous réserve de restrictions dans certaines provinces. Afin de continuer d'être là pour servir les Canadiennes et les Canadiens tout en gardant la santé et la sécurité de ses clients et de ses associés au coeur de ses priorités, Lowe's Canada cherche à pourvoir plus de 3 000 postes saisonniers et permanents ce printemps. Parmi les postes à pourvoir, on compte ceux d'associé aux ventes, de commis à la réception, de manutentionnaire, d'associé au service à la clientèle, de caissier, d'associé au soutien au marchandisage, de commis de la cour à bois, d'associé au soutien administratif (en magasin) et de chauffeur de classe 1 et 3. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans le secteur de la rénovation résidentielle pour postuler, car de la formation et du mentorat adaptés aux différents postes seront offerts. Les personnes intéressées peuvent visiter le site www.lowescanada.ca/fr/carrieres pour en savoir plus sur les occasions d'emploi au magasin le plus près.

Province Nombre estimé de postes Colombie-Britannique 180 Alberta 270 Saskatchewan 50 Manitoba 55 Ontario 1 680 Québec 790 Nouveau-Brunswick 10

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2019, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus d'environ 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

