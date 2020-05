Teleperformance remporte en Grèce son troisième prix Great Place to Work®





Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd'hui que sa plateforme multilingue en Grèce, régulièrement récompensée et comptant plus de 8?500 collaborateurs répartis sur huit sites, a reçu le prestigieux prix Great Place to Work® (GPTW®) pour la troisième année consécutive. Près de 70 % des employés ont répondu à l'enquête anonyme et indépendante destinée à évaluer de façon objective leur confiance dans leur employeur. Teleperformance emploie en Grèce des collaborateurs de 101 nationalités différentes, ce qui le place en tête des entités du groupe en matière de diversité. Ils répondent aux questions des clients dans plus de 36 langues et dialectes en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique.

La certification GPTW® 2020 revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, pleine de défis et de disruptions majeurs pour les entreprises partout dans le monde.

Dimitris Ganoudis, directeur général de Great Place to Work® Hellas, a déclaré : «?Teleperformance en Grèce est connue pour être une entreprise moderne qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupations. L'Institut Great Place to Work® est heureux de le certifier pour 2020 de façon indépendante, sur la base de plusieurs milliers de réponses à un questionnaire anonyme adressé aux employés, mais aussi d'audits rigoureux réalisés par des tiers. Cette performance remarquable démontre la capacité de son management à surmonter la crise sanitaire actuelle et à fédérer une équipe riche en diversité.?»

Constantinos Hamalelis, président-directeur général de Teleperformance en Grèce, a indiqué : «?C'est un honneur pour nous que de recevoir ce prix prestigieux qui salue l'engagement de nos équipes à travailler ensemble dans un environnement authentiquement pluriel et multiculturel. Notre réussite repose sur le travail d'équipe. Je suis très fier du retour sincère de la majorité de nos employés qui considèrent qu'ils travaillent dans une formidable entreprise. Merci à tous les membres de cette fantastique équipe.?»

Yannis Tourcomanis, président de la zone Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) de Teleperformance, a commenté : «?Nous sommes ravis de saluer cette nouvelle récompense pour nos opérations en Grèce. Le dévouement et l'engagement de l'équipe à bâtir un environnement centré sur l'humain, qui favorise la performance ainsi que le développement personnel et met la diversité à l'honneur, sont sources d'inspiration pour chacun d'entre nous.?»

Face aux défis pour l'activité que représente la crise sans précédent liée au Covid-19, Teleperformance en Grèce a réussi, en l'espace de quelques semaines seulement, à faire passer presque tous ses effectifs en télétravail. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le groupe pour préserver l'emploi de plusieurs centaines de milliers de salariés à travers le monde tout en garantissant la continuité de l'excellence de ses services pour ses clients et leurs propres clients.

Stephen Loynd, CEO de TrendzOwl et expert du secteur, a précisé : «?Expert du secteur au niveau international, je suis de près le groupe Teleperformance depuis 15 ans. Ses opérations en Grèce constituent l'une des plus belles réussites en matière de diversité et de développement d'une plateforme multilingue. Ses campus de classe mondiale traduisent le profond intérêt porté à l'humain qui distingue Teleperformance dans son secteur d'activité. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle le groupe a fait passer en télétravail ses effectifs à travers le monde afin de préserver l'emploi. Seul un leader international tel que Teleperformance en était capable. Il est évident que le groupe attache une grande valeur à ses collaborateurs, qui constituent pour lui une véritable priorité.?»

Récompensé de nombreux prix et certifications au niveau régional et mondial, Teleperformance compte également 21 entités nationales considérées comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : la Grèce, mais aussi l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, l'Inde, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Salvador et la Tunisie.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : «?Nous sommes présents en Grèce depuis 1989. C'est un pays clé pour notre stratégie en matière de plateformes multilingues. Dans un contexte multiculturel, nos employés parviennent à former une seule et même équipe au service de nos clients dans de nombreux marchés et plusieurs dizaines de langues. En raison de la pandémie actuelle, nous avons rapidement fait passer en télétravail presque tous nos collaborateurs en Grèce à ce jour, afin de protéger nos équipes, leurs emplois et nos clients. Cette initiative reste pour nous une priorité absolue partout dans le monde, lorsque c'est possible. Nous sommes très touchés que nos employés nous témoignent un tel niveau de confiance en faisant une fois de plus de Teleperformance en Grèce un employeur certifié Great Place to Work®. Cela nous va droit au coeur. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l'expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L'action Teleperformance fait également partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l'indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises.

* Plus simple, plus rapide, plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 10:45 et diffusé par :