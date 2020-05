Le Canada et des partenaires internationaux lancent la Réponse mondiale au coronavirus





OTTAWA, le 4 mai 2020 /CNW/ - La COVID-19 est une pandémie mondiale transmise par un virus qui ne connaît pas de frontières. Aucun pays ne pourra se remettre sur pied tant que nous n'aurons pas vaincu la pandémie à travers le monde. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble, et le Canada participe à cette lutte. Les chercheurs canadiens et internationaux travaillent fort pour mettre au point des diagnostics, des traitements et des vaccins qui contribueront à sauver des vies, à protéger la santé et la sécurité des gens partout dans le monde et à jeter les bases d'une reprise économique mondiale durable.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint à d'autres dirigeants mondiaux pour lancer la Réponse mondiale au coronavirus. Cette conférence internationale d'appel aux dons en ligne vise à recueillir plus de 8 milliards de dollars américains durant la première période de contribution. Ces fonds aideront les chercheurs et les innovateurs à élaborer des solutions pour tester, traiter et protéger les gens, ainsi que pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le premier ministre a souligné que, jusqu'ici, le gouvernement du Canada avait annoncé des investissements de plus de 850 millions de dollars canadiens pour appuyer cette cible de financement. Ces investissements visent, entre autres, à accomplir ce qui suit :

mobiliser le savoir issu des travaux de recherche sur le coronavirus et d'élaboration de contre?mesures médicales menés par les chercheurs et les entreprises des sciences de la vie du Canada;

soutenir la mise au point accélérée de vaccins, notamment par l'intermédiaire de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, ainsi que d'autres partenaires;

trouver un traitement sûr et efficace contre la COVID-19 dans le cadre de l'essai clinique « Solidarity » de l'Organisation mondiale de la santé;

coordonner les efforts de séquençage du génome du virus et du génome de l'hôte de la COVID-19 à l'échelle du Canada;

apporter un soutien en matière de diagnostic de la COVID-19 à plus de 20 pays partenaires;

créer des stratégies pour contrer la mésinformation, la stigmatisation et la peur.

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, le système de santé mondial repose sur la force de toutes les régions pour assurer un rétablissement durable à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le gouvernement octroie des fonds pour soutenir certaines des populations les plus vulnérables du monde. C'est également pourquoi nous travaillons avec des partenaires internationaux pour coordonner et prioriser les interventions menées dans les pays vulnérables. Nous visons à maximiser les retombées de ces investissements dans le monde. De plus, nous sommes déterminés à aider à garantir que, lorsqu'un vaccin sera mis au point, il sera produit à une échelle et à un coût qui le rendront accessible à tous les pays du monde.

Le gouvernement du Canada veut freiner la COVID-19 et gérer ses répercussions sanitaires, sociales et économiques dévastatrices sur les gens du monde entier grâce à une intervention mondiale robuste. Nous collaborerons avec nos partenaires pour mettre fin à cette pandémie et pour bâtir un avenir sûr et prospère pour tous.

« Personne n'est immunisé contre les effets de la COVID-19 et personne ne peut vaincre le virus à lui seul. Pour nous protéger, il faut d'abord nous protéger les uns les autres. Le Canada est prêt à aider à diriger une réponse globale coordonnée qui contribuera à surmonter la pandémie. Ensemble, nous gagnerons la bataille. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La COVID-19 est une menace qui ne connaît pas de frontières et qui ne peut être vaincue qu'au moyen d'une intervention mondiale coordonnée. Nous devons continuer de travailler ensemble en tant que partenaires pour mettre au point une thérapie ou un vaccin qui sera disponible, accessible et abordable pour tous. C'est le moment ou jamais de reconnaître que nous sommes tous dans le même bateau. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre du Développement international

La Réponse mondiale au coronavirus est une conférence internationale d'appel aux dons en ligne coorganisée par le Canada, l'Union européenne, la France , l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arabie saoudite, à titre de président actuel du G20, et l'Italie, à titre de président futur du G20.

, l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arabie saoudite, à titre de président actuel du G20, et l'Italie, à titre de président futur du G20. Les objectifs de cette initiative sont les suivants :

amorcer une coopération mondiale sans précédent entre les scientifiques et les personnes chargées de la réglementation, ainsi que l'industrie, les gouvernements, les organisations internationales, les fondations et les professionnels de la santé;



recueillir plus de 8 milliards de dollars américains d'ici la fin de la période de contribution pour favoriser la mise au point de diagnostics rapides du coronavirus, de traitements et de vaccins;



travailler avec l'Organisation mondiale de la santé pour coordonner et prioriser les efforts de soutien destinés aux pays vulnérables.

Les fonds recueillis seront répartis entre trois grandes catégories : les diagnostics, les traitements et les vaccins. Les fonds pourraient également être utilisés pour renforcer la capacité d'intervention des systèmes de santé.

