Les promoteurs de régimes canadiens affichent des rendements médians négatifs en pleine crise financière





Les actions ont enregistré une performance négative au premier trimestre en raison de la pandémie mondiale et de la volatilité des marchés.

TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Le rendement moyen de BNY Mellon Canadian Master Trust Universe, un service de suivi du fonds de Solutions de gestion du risque mondial de BNY Mellon, a été de -7,23 % au premier trimestre de 2020 alors que la COVID-19 devenait une pandémie mondiale. Au 31 mars 2020, le rendement médian sur un an a été de -1,13 %, alors que le rendement médian annualisé sur 10 ans a été de +7,24 %.

Les résultats de BNY Mellon Canadian Master Trust Universe sont basés sur une valeur d'investissement de 233,6 milliards de dollars en régimes d'investissement canadiens, avec une taille de régime moyenne de 2,78 milliards de dollars. L'univers est conçu pour fournir des comparaisons avec les pairs par type et taille de régime et il comprend 84 régimes de retraite canadiens d'entreprises, d'universités et d'organismes publics. Des renseignements supplémentaires sont fournis par Asset Strategy View, de BNY Mellon et Asset Allocation Trust Universe, une extension de l'univers.

« Les marchés des actions ont subi des pertes importantes au cours du premier trimestre, marqué par de fortes baisses de prix et une volatilité accrue en réponse à la pandémie de la COVID-19 et au litige en cours avec l'OPEP. Avec des pertes de marché sans précédent au cours des trois premiers mois de l'année et un déclin économique mondial, la performance de toutes les classes d'actifs en actions était en territoire négatif », a déclaré Catherine Thrasher, responsable des solutions stratégiques pour les clients et des solutions de risque global pour CIBC Mellon et BNY Mellon.

Parmi les classes d'actifs traditionnelles, la médiane de l'univers des actions canadiennes a affiché la plus faible performance, avec un rendement médian trimestriel de -20,10 % et un rendement sur un an de -14,03 %. Les rendements des titres à revenu fixe ont affiché une performance légèrement négative de -0,13 %.

Parmi les catégories d'actifs non traditionnels, le capital-investissement a connu le meilleur rendement du trimestre avec +9,64 %, bien que les évaluations soient décalées. Le rendement médian sur un an de la catégorie du capital-investissement a été de +14,23 %. L'immobilier a terminé le trimestre avec un rendement médian de +3,30 % et un rendement médian sur un an de +9,25 %. Les fonds de couverture ont dégagé un rendement trimestriel médian de -1,47 %, contre +0,04 % au quatrième trimestre. Le rendement médian sur un an de la catégorie des fonds de couverture a été de +3,24 %.

Faits saillants au premier trimestre 2020 du BNY Mellon Canadian Master Trust Universe

Durant le premier trimestre de 2020, BNY Mellon Canadian Master Trust Universe a dépassé de 39 points de base le rendement médian des régimes de retraite canadiens de plus d'un milliard de dollars.

Les fondations et les dotations canadiennes ont affiché le rendement le plus bas parmi les régimes au cours du premier trimestre de 2020 avec un rendement médian de -10,70 %. Les universités canadiennes étaient en avance, mais toujours négatives, avec un rendement médian de -8,60 %.

Tous les rendements des segments d'actions ont été durement touchés ce trimestre et ont affiché des résultats négatifs dans l'ensemble.

Le rendement des actions canadiennes a été le plus faible de l'univers des classes d'actifs pour le trimestre, avec un rendement médian de -20,10 %, mais légèrement supérieur au résultat de l'indice composé S&P/TSX de -20,90 %.



La performance médiane des actions américaines de -13,50 % tire de l'arrière par rapport à celle de l'indice S&P 500 de -11,75 %.



Les actions internationales ont affiché un rendement médian trimestriel de -15,35 %, derrière le rendement de l'indice MSCI EAEO de -15,17 %.



Le rendement des actions non canadiennes a également été négatif avec un rendement médian de -14,66 %, inférieur au rendement de l'indice MSCI Monde de -13,21 %.

Au premier trimestre de 2020, le rendement médian des titres à revenu fixe était de -0,13 %. Le Revenu fixe a eu un rendement inférieur à celui de l'indice FTSE Canada Bond Universe à +1,56 %.

Des renseignements supplémentaires du BNY Mellon Asset Allocation Trust Universes indiquent que les actions des marchés émergents ont affiché un rendement moyen négatif de -16,74 % pour le trimestre, inférieur au rendement de l'indice de rendement MSCI des marchés émergents de -16,11 %.

BNY Mellon Asset Allocation Trust Universes fournit aussi des renseignements sur les catégories d'actifs non traditionnels. Les actions privées ont affiché un rendement médian positif de +9,64 %. L'immobilier a enregistré un rendement médian positif de +3,30 %, suivi par les fonds de couverture, avec un rendement de -1,47 % pour le premier trimestre.

Rendements moyens du régime BNY Mellon Canadian Master Trust Universe*

Rendements moyens Universe T1

2020 Un

an Trois

ans Cinq

ans Dix

ans



Fonds Canadian Master Trust Total -7,23 -1,13 3,88 4,25 7,24

Actions canadiennes -20,10 -14,03 -1,86 1,23 4,95

Actions américaines -13,50 -3,99 4,99 6,84 13,65

Actions internationales -15,35 -7,96 1,65 3,24 7,63

Actions non canadiennes -14,66 -6,64 3,36 5,15 10,26

Titres à revenu fixe -0,13 4,09 4,01 3,05 5,59

Immobilier 3,30 9,25 9,54 8,35 -----

Fondations et fonds de dotation canadiens -10,70 -4,54 2,51 3,80 7,19

Universités canadiennes -8,60 -2,06 3,18 4,07 7,06





*Tous les rendements ont affiché des résultats avec déduction des frais, calculés en dollars canadiens.

Les données historiques et les analyses ne sauraient être considérées comme l'indication ou la garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction du rendement futur. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les renseignements aux présentes ne doivent pas être le fondement d'une décision d'investissement ou commerciale et ne sauraient remplacer les compétences, le jugement et l'expérience de l'utilisateur, ses dirigeants, ses employés, conseillers ou clients à cet égard. Aucun élément aux présentes ne saurait constituer une offre de vente (ou une sollicitation d'offre d'achat) d'un titre, d'un produit financier ou de tout autre instrument de placement ou de toute stratégie de négociation. Certains produits ou services sont offerts uniquement par l'intermédiaire de BNY Mellon.

À propos de CIBC Mellon



CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada à administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 mars 2020, CIBC Mellon comptait plus de 1,8 billion de dollars canadiens d'actifs sous garde ou administrés. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2020, comptait 35,2 billions USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

SOURCE CIBC Mellon

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :